Lo asaltó y volvió al día siguiente para amenazarlo

La inseguridad volvió a hacerse presente en las inmediaciones de Plaza Rocha con un robo ejecutado en una pensión ubicada en calle 59 entre 3 y 4.

Según pudo saber este diario, un hombre de 37 años denunció le sacaron hasta la helada durante una salida que hizo.

Según trascendió, el último sábado salió a las siete de la mañana y al regresar cerca de las dos del día siguiente se encontró con la puerta forzada, la casa sin luz, revuelta y con importantes faltantes

Se llevaron desde electrodomésticos como una heladera, una cocina y un equipo de música hasta ropa deportiva, prendas de vestir varias e incluso el cableado eléctrico.

La situación tomó un giro más inquietante horas después, cuando el damnificado, al salir rumbo a su trabajo, fue interceptado por un hombre que lo intimidó mostrando un arma de fuego mientras le advertía: “Acá mando yo. Si hablás, sos boleta”. El denunciante lo señaló como el principal sospechoso. Según trascendió, se trataría de un sujeto que residiría por la zona.