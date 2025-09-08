Lo asaltó y volvió al día siguiente para amenazarlo

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027
La inseguridad volvió a hacerse presente en las inmediaciones de Plaza Rocha con un robo ejecutado en una pensión ubicada en calle 59 entre 3 y 4.
Según pudo saber este diario, un hombre de 37 años denunció le sacaron hasta la helada durante una salida que hizo.
Según trascendió, el último sábado salió a las siete de la mañana y al regresar cerca de las dos del día siguiente se encontró con la puerta forzada, la casa sin luz, revuelta y con importantes faltantes
Se llevaron desde electrodomésticos como una heladera, una cocina y un equipo de música hasta ropa deportiva, prendas de vestir varias e incluso el cableado eléctrico.
La situación tomó un giro más inquietante horas después, cuando el damnificado, al salir rumbo a su trabajo, fue interceptado por un hombre que lo intimidó mostrando un arma de fuego mientras le advertía: “Acá mando yo. Si hablás, sos boleta”. El denunciante lo señaló como el principal sospechoso. Según trascendió, se trataría de un sujeto que residiría por la zona.
Otro robo recrudece la delincuencia en Los Hornos
VIDEO. Un Audi cayó a un zanjón a metros del Distribuidor de La Plata
