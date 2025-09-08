Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Domingo distinto

La jornada electoral en la Ciudad, con reclamos pero sin sobresaltos

Los platenses asistieron a las urnas y reportaron demoras para votar, sobre todo a la mañana. Hubo quejas por el transporte

8 de Septiembre de 2025 | 03:55
Edición impresa

Desde las 8 de la mañana del domingo, las elecciones provinciales comenzaron con fuerza en La Plata. Sin embargo, la jornada electoral. sobre todo a la mañana, no estuvo exenta de complicaciones para platenses que se acercaron a las urnas para emitir su voto.

Más allá de los problemas típicos de cada elección, entre los principales reclamos estuvo la complicación del sistema de transporte, que no fue suficiente para contribuir con el traslado de las personas por la Ciudad.

Entre los reclamos, vecinos de Ringuelet se quejaron con este medio por las largas esperas que se extendieron a más de una hora con colectivos que no se detenían en las paradas, como en 7 y 520, haciendo que el viaje se hiciera engorroso tanto para asistir a los colegios como para volver a sus casas tras el sufragio.

“El transporte un desastre. Si bien es gratuito, esperé el colectivo más de una hora. Ahora voto en la escuela de Diagonal 79 y 115, y hay filas larguísimas y va muy lento”, le contó a EL DIA, Macarena, una joven votante.

Si bien se había confirmado que se redoblaría la cantidad de unidades circulando el día de elecciones, esto no se reflejó en las calles, según opinaron vecinos. También, algunos pasajeros reclamaron que desde algunas zonas, apartadas del casco urbano, se hicieron cobros de boleto, otro detalle que causó molestias entre los platenses.

Mesas cerradas, largas colas y mucha espera

Las escuelas y otros establecimientos públicos y privados fueron afectados al proceso electoral este domingo, y si bien se reportó un buen ritmo en la votación de los platenses, las complicaciones no faltaron en varios sectores de la Ciudad.

En medio de la elección de 6 diputados provinciales, 12 concejales y 5 consejeros escolares, algunos vecinos reportaron a este medio las dificultades que vivieron en los comicios. En el Liceo Víctor Mercante de la Universidad Nacional de La Plata, en diagonal 77 entre 46 y 47, si bien estaba todo dispuesto para que comenzara la elección, hubo varias faltas en autoridades de mesa. “Vine temprano para votar, quiero votar, pero todavía no se constituyó la mesa que me tocó a mí”, contó Noemí, una vecina de 77 años.

En el Normal 3, en diagonal 73 y 58, la queja principal de los asistentes era que a poco de las 9 todavía no se había constituido la mesa 172 debido a que no se habían presentado ni presidente y algunos fiscales. Un votante contó que “a las 9.20 entre para votar en la Escuela 50, de 120 y 524, en Tolosa, y la mesa 945 ni siquiera estaba armada”. Esta situación se replicó también en la Escuela 8 de Berisso, en donde a más de una hora de la apertura de la jornada electoral, las puertas estaban cerradas.

En tanto, a mediodía desde el colegio Esquiú de City Bell, los ciudadanos aseguraron que “acá el panorama está complicado. Llegué a las 10 y a las 12, todavía tenía 14 personas delante. Es increíble, una locura”, se lamentó un vecino. De esta manera, la escasez de autoridades de mesa, una vez abiertos los comicios, fueron la principal causa de demoras y quejas en toda la Región.

En la Escuela 54, en 526 bis y 16 de Tolosa, también se presentó un panorama complejo en donde todavía en horas del mediodía había filas de más de 50 metros. “Acá los vecinos sabemos que esto va para rato. Está complicado votar en estas condiciones”, contaron. “En el Albert Thomas implementaron un deficiente sistema de filas. Recién esperé 30 minutos para votar, pero sin que hubiera nadie adelante mío y con la mesa operativa”, fue otro de los relatos.

Entre las demoras también complicó a los votantes el detalle de que la página del padrón electoral estuvo caída por varias horas, generando que algunos desprevenidos no tuvieran la información pertinente para presentarse en la mesa correspondiente, causando malos entendidos y tardanzas en la emisión del sufragio.

 

Multimedia

En una escuela, con esperas en el exterior/ Adrián Sosa

Muchos tuvieron que recurrir a los padrones “presenciales”/R. Acosta

