Realizarán una expo empleo para universitarios

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) será sede, el próximo miércoles 17 de septiembre, de la Expo Empleo 2025. Se llevará a cabo de 9 a 18, en el Edificio Central (Av. 1 y 47).

La Exposición reunirá a más de 40 empresas e instituciones que estarán presentes para recibir currículums vitae, ofrecer oportunidades laborales, pasantías, programas para jóvenes profesionales, capacitaciones y cursos de actualización.

Además, distintas consultoras de recursos humanos brindarán asesoramiento para la mejora de Curriculums vitae y la preparación de entrevistas laborales. La jornada contará con stands de empresas e instituciones y un programa de conferencias temáticas sobre desarrollo profesional, oportunidades de inserción laboral y primer empleo.