Anses inicia cronograma de pago de jubilaciones

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), dio a conocer los calendarios de pagos de septiembre para jubilados, pensionados, Pensiones No Contributivas y titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares.

Además, comunicó que todos los jubilados y pensionados de la mínima recibirán sus prestaciones con un incremento del 1,9 por ciento, ya que los haberes se ajustan en función de la inflación de dos meses antes. Asimismo, se confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000 que sumará a los haberes de los beneficiarios que cobren los montos más bajos.

El calendario de pagos de Anses para septiembre, para jubilados y pensiones que no superen el haber mínimo es el siguiente: DNI terminado en 0: hoy; en 1: mañana; en 2: 10/9; en 3: 11/9; en 4: 12/9; en 5: 15/9; en 6: 16/9; en 7: 17/9; en 8: 18/9; en 9: 19/9.

Asimismo, jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: 22/9; en 2 y 3: 23/9; en 4 y 5: 24/9; en 6 y 7: 25/9 y en 8 y 9: 26/9.

En tanto la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, DNI terminado en 0: hoy; en 1: mañana; en 2: 10/9; en 3: 11/9; en 4: 12/9; en 5: 15/9; en 6: 16/9; en 7: 17/9; en 8: 18/9; en 9: 19/9.

En cuanto a la Asignación por Embarazo, DNI terminado en 0: el 10/9; en 1: 11/9; en 2: 12/9; en 3: 15/9; en 4: 16/9; en 5: 17/9; en 6: 18/9; en 7: 19/9; en 8: 22/9 y en 9: 23/9.

A su vez, la Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario para todas las terminaciones de DNI.