La semana arranca con nubes, pero templada: cómo vienen los próximos días

8 de Septiembre de 2025 | 08:04

Los platenses y la Región vivirán una jornada mayormente nublada, vientos leves de sectores variados y una temperatura entre 8 y 17 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana martes anticipan cielo algo despejado, vientos leves del sector oeste rotando al sudoeste y una temperatura entre 7 y 21 grados.

Para el miércoles, en tanto, se prevé cielo parcialmente cubierto, vientos regulares del sector norte rotando al noroeste y una temperatura entre 9 y 22 grados.

Mientras que para el jueves anuncian cielo despejado, vientos regulares a leves del sector sudoeste rotando al sur y una temperatura entre 6 y 22 grados.