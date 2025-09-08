Berisso: triunfo de Cagliardi y avance opositor

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027
En La Plata, el PJ triunfó con el 43,6% y se quedó con 7 concejales
VIDEO. De los 16 a los 100: las generaciones se cruzaron en las urnas
La polarización impidió que se consolide otra fuerza política
El Gobernador desafió a Milei y habló de una victoria “aplastante”
Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado
En la Séptima, el PJ se quedó con los 3 senadores pero perdió en Azul
Un número que hace mucho ruido: más de 5 millones de bonaerenses no fueron a votar
El dólar cripto “jugó” su elección y se disparó por encima de los $1.400
VIDEO. La jornada electoral en la Ciudad, con reclamos pero sin sobresaltos
Trabajar en elecciones, algo que no se elige pero se debe hacer
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El oficialismo relegó un concejal, mientras LLA y Somos suman lugares en un disputado cálculo por el reparto de bancas
Berisso fue otro de los municipios en los que Fuerza Patria se vio favorecido por el viento de cola de la victoria bonaerense. En el distrito gobernado por Fabián Cagliardi, la lista encabezada por el jefe comunal (quien en campaña no descartó asumir su banca) ganaba con el 46,93 por ciento de los votos, frente al 31,01 por ciento de La Libertad Avanza (LLA) y el 9,97 por ciento de Somos Buenos Aires, según el 98,42% de las mesas escrutadas.
“Hoy le pusimos un freno a Javier Milei, el pueblo peronista de Berisso habló una vez más en las urnas”, festejó Cagliardi, tras la victoria.
El reparto de bancas, no obstante, reflejaba un avance opositor. En Berisso se renovaban 10 de las 20 bancas del Concejo Deliberante y tres consejeros escolares, que, según fuentes del Municipio, fueron para el oficialismo. Pese al triunfo, el resultado no le alcanzaba al peronismo para retener los seis escaños (de 11) que arriesgaba y al final se quedaría con cinco, es decir la mitad de los que se ponían en juego.
Las otros cinco ediles se repartían en la oposición: entre la lista libertaria encabezada por Alejandro Aguirre y la de Somos, liderada por Antonella Villa Chiodo. Pero el recuento por la distribución de bancas era tan disputado que todo parecía encaminado a dirimirse en la Justicia Electoral. La incógnita a resolver era si finalmente LLA metía cuatro o tres ediles y si Somos -que hoy no tiene representantes en el Concejo de Berisso- conseguía uno o dos. De cómo termine el escrutinio depende que los libertarios se queden con un total de cinco o seis concejales.
Con la nueva composición, el Concejo berissense mostraría un escenario de virtual paridad, más allá de la atomización de un esquema opositor que entre sus filas cuenta con dirigentes aliados al PJ.
El espacio que responde a Cagliardi contaría desde diciembre con un total de 10 concejales; mientras que la oposición, que ponía en juego cuatro representantes (de los siete que hace cuatro años asumieron su banca por el implosionado Juntos por el Cambio) se quedaría con la mitad restante.
LE PUEDE INTERESAR
Magdalena, Brandsen y Punta Indio, con sopresas
Por otro lado, la nómina del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, liderada por Federico Surila, terminaba cuarta con el 7,24% de los sufragios. Le siguieron Unión y Libertad, con el 2,22%; Potencia, con el 1,14%; Política Obrera, con el 0,73% y el Frente Patriota Federal, con el 0,73%.
Otro dato que arrojó la elección bonaerense en Berisso fue que unos 3 de cada 10 no fueron a votar: lo hizo el 66,74% del padrón, frente al 75% que lo había hecho en las legislativas 2021.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí