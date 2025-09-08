Berisso: triunfo de Cagliardi y avance opositor

Berisso fue otro de los municipios en los que Fuerza Patria se vio favorecido por el viento de cola de la victoria bonaerense. En el distrito gobernado por Fabián Cagliardi, la lista encabezada por el jefe comunal (quien en campaña no descartó asumir su banca) ganaba con el 46,93 por ciento de los votos, frente al 31,01 por ciento de La Libertad Avanza (LLA) y el 9,97 por ciento de Somos Buenos Aires, según el 98,42% de las mesas escrutadas.

“Hoy le pusimos un freno a Javier Milei, el pueblo peronista de Berisso habló una vez más en las urnas”, festejó Cagliardi, tras la victoria.

El reparto de bancas, no obstante, reflejaba un avance opositor. En Berisso se renovaban 10 de las 20 bancas del Concejo Deliberante y tres consejeros escolares, que, según fuentes del Municipio, fueron para el oficialismo. Pese al triunfo, el resultado no le alcanzaba al peronismo para retener los seis escaños (de 11) que arriesgaba y al final se quedaría con cinco, es decir la mitad de los que se ponían en juego.

Las otros cinco ediles se repartían en la oposición: entre la lista libertaria encabezada por Alejandro Aguirre y la de Somos, liderada por Antonella Villa Chiodo. Pero el recuento por la distribución de bancas era tan disputado que todo parecía encaminado a dirimirse en la Justicia Electoral. La incógnita a resolver era si finalmente LLA metía cuatro o tres ediles y si Somos -que hoy no tiene representantes en el Concejo de Berisso- conseguía uno o dos. De cómo termine el escrutinio depende que los libertarios se queden con un total de cinco o seis concejales.

Virtual paridad

Con la nueva composición, el Concejo berissense mostraría un escenario de virtual paridad, más allá de la atomización de un esquema opositor que entre sus filas cuenta con dirigentes aliados al PJ.

El espacio que responde a Cagliardi contaría desde diciembre con un total de 10 concejales; mientras que la oposición, que ponía en juego cuatro representantes (de los siete que hace cuatro años asumieron su banca por el implosionado Juntos por el Cambio) se quedaría con la mitad restante.

Por otro lado, la nómina del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, liderada por Federico Surila, terminaba cuarta con el 7,24% de los sufragios. Le siguieron Unión y Libertad, con el 2,22%; Potencia, con el 1,14%; Política Obrera, con el 0,73% y el Frente Patriota Federal, con el 0,73%.

Otro dato que arrojó la elección bonaerense en Berisso fue que unos 3 de cada 10 no fueron a votar: lo hizo el 66,74% del padrón, frente al 75% que lo había hecho en las legislativas 2021.