Museo de Naturales arma visitas para mayores

“Un Museo con todas las edades” es una propuesta que realizará por segundo año consecutivo el Museo de Ciencias Naturales con el objetivo de convoca a personas mayores, jubilados y pensionados.

El calendario comenzará este año el próximo 13 de septiembre, de 10 a 12, con temáticas que van desde “La era de los dinosaurios”, pasando por “Los antecedentes del hombre moderno” y un recorrido por la “Sala egipcia”, hasta finalizar con “Los pueblos originarios de Argentina”.

Quienes quieran participar del programa tienen que inscribirse en la página web del museo: (www.fcnym.unlp.edu.ar).

La propuesta invita a recorrer las distintas salas, junto con otras instancias interactivas y con momentos de diálogo. Convoca a pensar el Museo como un espacio educativo, comunitario e inclusivo.

En los recorridos se fomentará el intercambio de historias y experiencias personales contando con la participación de un integrante del Servicio de Guías del Museo y una investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales.

Las visitas se organizan en grupos reducidos, con tiempos más pausados y actividades que permiten interactuar con objetos y materiales. “Bajo esta mirada, el Museo y sus colecciones se conciben como ámbitos de encuentro entre las exhibiciones, los relatos de los guías y las narrativas de los visitantes”, se indicó.

Tras el 13 de septiembre se realizarán el 11 de octubre, 15 de noviembre y el 13 de diciembre.