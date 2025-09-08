Museo de Naturales arma visitas para mayores

Resultados oficiales en La Plata: se impuso Fuerza Patria por más de 6 puntos
Resultados oficiales en La Plata: se impuso Fuerza Patria por más de 6 puntos
El peronismo logró un triunfo contundente en la Provincia de Buenos Aires
Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado
Axel Kicillof tras el triunfo del peronismo en la Provincia: "Las urnas le dijeron a Milei que va a tener que rectificar el rumbo"
Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"
El jefe del bloque de concejales del PRO La Plata felicitó a Julio Alak por su "triunfo en estas elecciones"
Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía
VIDEO. Un Audi cayó a un zanjón a metros del Distribuidor de La Plata
La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
VIDEO. A la caravana de motos en La Plata, no les importó la veda en el madruagada del domingo electoral
VIDEO. "Mi viejo en Gimnasia fue muy feliz": Diego Jr se refirió al paso de Maradona por el Lobo
Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”
En La Plata, ¿votan los muertos? Hijos que encontraron a sus padres, que fallecieron hace años
En medio del escándalo de los audios, escribieron "3%" en el padrón donde figura Karina Milei
Marcela Pagano habló del cruce entre Lilia Lemoine y periodistas: “Siempre voy a defender la libertad de expresión”
Luciano Cáceres habló por primera vez de las duras acusaciones de Gloria Carrá: “Elijo...”
Incendio en un conventillo de La Boca: hay un muerto y al menos 8 heridos
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
Impactante incendio en un corralón de La Plata: un sereno fue asistido por inhalación de humo
Francia: un auto atropelló a varios peatones en Normandía: un muerto y tres heridos
Colapinto terminó 17º en el GP de Italia y no ocultó su decepción: "Una carrera muy larga y dura para nosotros"
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Alcaraz venció a Sinner, levantó el trofeo del US Open y recuperó la cima del ranking mundial
Allanamiento de urgencia en Melchor Romero: desarticulan un búnker de drogas y detienen a un joven
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón
Presentan un proyecto para regular a los criaderos de perros: estalló la polémica
Inversión vs. hogar: claves para definir el rumbo de una compra
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
“Un Museo con todas las edades” es una propuesta que realizará por segundo año consecutivo el Museo de Ciencias Naturales con el objetivo de convoca a personas mayores, jubilados y pensionados.
El calendario comenzará este año el próximo 13 de septiembre, de 10 a 12, con temáticas que van desde “La era de los dinosaurios”, pasando por “Los antecedentes del hombre moderno” y un recorrido por la “Sala egipcia”, hasta finalizar con “Los pueblos originarios de Argentina”.
Quienes quieran participar del programa tienen que inscribirse en la página web del museo: (www.fcnym.unlp.edu.ar).
La propuesta invita a recorrer las distintas salas, junto con otras instancias interactivas y con momentos de diálogo. Convoca a pensar el Museo como un espacio educativo, comunitario e inclusivo.
En los recorridos se fomentará el intercambio de historias y experiencias personales contando con la participación de un integrante del Servicio de Guías del Museo y una investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales.
Las visitas se organizan en grupos reducidos, con tiempos más pausados y actividades que permiten interactuar con objetos y materiales. “Bajo esta mirada, el Museo y sus colecciones se conciben como ámbitos de encuentro entre las exhibiciones, los relatos de los guías y las narrativas de los visitantes”, se indicó.
LE PUEDE INTERESAR
Realizarán una expo empleo para universitarios
LE PUEDE INTERESAR
Anses inicia cronograma de pago de jubilaciones
Tras el 13 de septiembre se realizarán el 11 de octubre, 15 de noviembre y el 13 de diciembre.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí