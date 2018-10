Luli Salazar negó haberse operado la cola: "La gente cree lo que quiere"

En una entrevista para una reconocida revista, la modelo se refirió a los rumores al respecto



Luciana Salazar protagonizó una tapa para la revista Caras y en ese marco habló sobre muchos temas, entre ellos, las cirugías estéticas, una cuestión que siempre generó polémica en torno a la modelo.

Consultada sobre si estaba arrepentida de haberse operado, respondió: “Al principio, cuando me operé las lolas, tenía mucho y me reduje de a poco. Ahora me siento un poco más acorde con el tamaño”.

Por otro lado, se mostró reacia a explicar qué cirugías se había realizado: "No quiero entrar en esa de vuelta, porque después me terminan criticando. Dicen que me hice la cola y no es así. La gente siempre termina creyendo lo que quiere”.

Luli, más relajada disfrutando de su hija Matilda, habló además de las redes sociales y cómo se muestra en ellas: "En las fotos no me reduzco la cintura ni me retoco o me plancho la cara, sólo cambio el filtro para darle más luminosidad a la foto”.

Finalmente, el periodista le preguntó su dejaría que su hija se aumentara el busto a los 15: “Me parece muy chiquita y quizá se pueda arrepentir, me gustaría que estuviera más madura. Hay cosas que tienen que tener mi aprobación. Por lo menos hasta los 18 años, yo decidiré. No dejaría que se someta de tan chica a algo de lo que podría arrepentirse”.