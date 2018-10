Troglio ya tiene el equipo en mente, y esperará a Boca con cuatro variantes

El DT ratificó lo ensayado el martes. Entran Rinaudo, Faravelli, Guiffrey y Comba por Perdomo, Tifner, Piovi y Hurtado, respectivamente

Pedro Troglio no suele jugar al misterio, y cuando tiene el equipo, lo muestra. Y esta semana pensando en Boca, no sería la excepción. Es que ayer por segunda jornada consecutiva paró los mismos once, por lo que ya tendría el equipo. Esto fue con cuatro cambios con respecto a la alineación que visitó a Vélez el viernes pasado.

Volverán Fabián Rinaudo y Lorenzo Faravelli tras cumplir la fecha de suspensión por Luciano Perdomo y Hernán Tifner. También ingresará Germán Guiffrey en lugar de Gonzalo Piovi, que fue expulsado ante el Fortín.

La cuarta variante será puramente táctica y futbolística. Jan Hurtado no tuvo una buena noche en Liniers y saldrá; en su lugar ingresará Maximiliano Comba.

Pero a esto hay que agregar que Troglio realizó una variante posicional ubicando al cordobés Comba por la banda derecha, y Horacio Tijanovich parándose como punta bien definido.

Sin dudas, Troglio no ha conseguido encontrar a quien se adueñe de la banda derecha, cosa que no pasa por izquierda donde Matías Gómez está fijo. Desde que se inició el proceso pasaron por ejemplo, Ayala, Rosales, Melo, Cataldi, Tifner, Comba, Bonifacio, Tijanovich, pero ninguno terminó por convencer. Pensando en Boca, el cuerpo técnico vuelve a probar.

Si bien queda la práctica de hoy donde habrá un tercer repaso táctico, sería para confirmar todo.

TÁCTICO BAJO LA LLUVIA

Pasando a lo que sucedió en la jornada de ayer, el entrenamiento comenzó a las 9 en Abasto, y a pesar de la lluvia, hubo práctica con total normalidad.

Luego de la entrada en calor con el profe Pablo Martín, en la cancha Nº 3 el técnico paró el equipo titular, que se midió frente a una alineación conformada por juveniles del Club.

Vale destacar que de esta tarea no tomó parte Santiago Silva quien padece una lumbalgia y en su lugar en el ensayo jugó el venezolano Hurtado. Igualmente, el Tanque jugará y será titular el sábado ante Boca.

En consecuencia, el equipo titular ayer formó con: Martín Arias; Bonifacio, Coronel, Guiffrey y Melluso; Comba, Rinaudo, Faravelli y Gómez; Tijanovich y Hurtado.

Mientras esto ocurría, en la cancha Nº 4 el resto de los futbolistas desarrollaron un trabajo de fútbol en espacio reducido. Entre los que participaron estuvieron el uruguayo Silva y Facundo Oreja, quien está en plena recuperación, y no llega al cotejo ante el Xeneize.

Más allá que la lluvia siempre estuvo presente, la práctica se pudo terminar sin problemas.

SALEN LOS CONCENTRADOS

Con respecto a lo que sucederá hoy, el entrenamiento se iniciará a las 9 en Abasto, donde habrá tiempo para un trabajo más futbolístico con los once titulares parados en el campo, ya inclusive con Silva. Luego de la práctica, se dará a conocer la lista de 19 futbolistas que mañana quedarán concentrados.