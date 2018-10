Carrió redobló sus críticas a Garavano y dice que "un sector del Gobierno no quiere justicia"

A través de las redes sociales le envió una carta al presidente Mauricio Macri pidiendo "no volver al pasado". Y ratificó que solicitará el juicio político contra el ministro de Justicia por sus dichos, sin mencionarla, sobre Cristina Kirchner

La diputada y referente de Cambiemos, Elisa Carrió, renovó sus críticas contra el ministro de Justicia Germán Garavano, y ratificó la solicitud de pedido de juicio político después que el funcionario dijera que “nunca es bueno para un país que un ex presidente esté detenido o se pida su detención, por el hecho en sí y porque no debería haber sospecha de que se fugue, y habría que suponer que no hay elementos para pensar que va a entorpecer el accionar de la Justicia". Sin mencionarla, claramente se refería a la ex presidenta Cristina Kirchner.

No me guía el enojo ni la “calentura” sino la necesidad de que #Cambiemos cambie o no cambiará la historia.

Nota 👇 https://t.co/ASaKjoPixU pic.twitter.com/bPVpX1lyjK — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 4 de octubre de 2018

Esa afirmación no hizo más que molestar no a la oposición, sino a Carrió, una de las espadas del oficialismo. A través de un tuit publicado esta mañana, la legisladora dijo que "no me guía el enojo ni la ´calentura´ sino la necesidad de que Cambiemos cambie o no cambiará la historia".

Lea el texto de la carta dirigida a Macri "No volvamos al pasado Sr. Presidente"

El mensaje incluía un link hacia una carta dirigida al presidente Mauricio Macri y publicada en su perfil en Facebook, en la cual señala que "una de las condiciones del acuerdo que construyó Cambiemos fue el fin de la corrupción y la impunidad para siempre".

LEA TAMBIÉN El Gobierno intenta cerrar el frente externo y Lilita le complica el interno

En el texto, menciona que "la República está sumamente herida por un sector del gobierno que por conveniencia política no desean la verdad, justicia y condena. Esto no es negociable", y le pide "no volvamos al pasado Sr. Presidente", además de lanzar críticas contra el radicalismo.

Y cierra diciendo "esto no es una amenaza, es una decisión colectiva e irrevocable". Sin dudas que este nuevo cortocircuito entre Carrió y algún integrante del Gobierno tendrá un nuevo capítulo.