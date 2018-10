Un docente denunció que lo echaron de un colegio por usar lenguaje inclusivo

| Publicado en Edición Impresa

Matías Pérez Taján era docente del Instituto Nuestra Señora de la Anunciación desde marzo de 2016. Dictaba, hasta días atrás, diez horas de música del primer ciclo (primero, segundo y tercer grado) en el colegio de Tolosa. El joven denunció, vía redes sociales, que fue despedido del establecimiento educativo privado por hablar frente a sus alumnos con lenguaje inclusivo y explicar, dentro de la materia ESI (Educación Sexual Integral), conceptos sobre la igualdad y la disidencia de género. Desde la institución dijeron que se trató de una “decisión institucional” porque el profesor no respondía al perfil buscado por la escuela.

Según contó en su Facebook, el 27 de setiembre pasado Pérez Taján recibió el telegrama que lo desvinculaba del colegio. Ese día, denunció, “yo estaba trabajando en la escuela, pero en ningún momento me comunicaron que me estaban despidiendo”. Además, según añadió, perdió el empleo “sin ninguna instancia previa de diálogo, sabiendo incluso que fui padre hace un mes y medio”.

El profesor, que es músico y compositor, aseguró que durante el tiempo en que enseñó en establecimiento “nunca” se le llamó la atención ni se le labró un acta por mal desempeño. ”No se me convocó a ninguna reunión ni se me observó en clase y tampoco se me comunicó algún tipo de disconformidad de los padres” sobre su trabajo. Lo dejaron cesante, dijo, de un día para el otro y sin ninguna explicación. “Cuando le pregunté a la directora el motivo de mi despido, su respuesta fue que piense yo por qué podrían haber tomado esa decisión”.

Pérez Taján relató que días después se enteró de que un grupo de madres y padres de tercer grado se habían quejado porque, en el marco de una clase de Educación Sexual Integral, habló con los alumnos acerca de la igualdad de género, sobre los roles y funciones “atribuidos a mujeres y varones en la infancia y la adultez” y utilizó la palabra “todes” y otras modalidades lingüísticas que se aplican en el lenguaje inclusivo. Lo hizo, resaltó, sin obligar a los alumnos a usarlas, sino intentando explicarles “acerca de qué implicaba ese cambio de vocal”.

Tras la repercusión de la denuncia, el docente, que aclaró que el empleo en la Anunciación “no era mi principal fuente de ingreso pero ocurre en un contexto complicado desde lo económico”, dijo que sabía que un grupo de madres y padres se habían quejado porque había utilizado lenguaje inclusivo e incluir en su clase la temática de género, pero a la vez supo, según subrayó, que “ninguno pidió que me echarán del colegio, sino generar una instancia de debate para que, entre todos, se pueda construir algo que le sirva a los chicos”.

Para festejar el Día de la Primavera, los alumnos del Instituto realizaron una fiesta de disfraces para celebrarlo. En esa oportunidad, Pérez Taján notó que las chicas se vistieron de princesas mientras que los chicos lo hicieron de superhéroes. Tras esa observación, el docente decidió indagar a sus estudiantes para conocer las razones de esas decisiones. “Me decían que las princesas eran lindas y los superhéroes salvaban el mundo. Ahí fue cuando les hice ver cuál era el rol del hombre y la mujer en la sociedad actual, es una temática que se da de forma recurrente”, explicó.

“No responde al perfil”

Consultadas las autoridades del Instituto de la Anunciación, la representante legal del colegio, Gabriela Morgade, respondió que el despido fue “una decisión institucional, en base al perfil docente que buscamos con la escuela; no es nada puntual, vamos evaluando la respuesta que tenemos que dar en base al compromiso que tenemos con las familias”.