Estudiantes debe empezar a mirar el futuro cuanto antes

Por MARTÍN CABRERA (MENDOZA, Enviados Especiales)

mcabrera@eldia.com

Las copas Libertadores y Argentina son historia. Lo mismo los últimos mercados de pases y esos refuerzos cuestionados. El pasado ya está escrito (con sus cosas buenas y otras malas) y no se puede modificar. Lo que debe ocupar a Estudiantes es el futuro, teniendo referencia de ese pasado para no volver a cometer los mismos errores.

Después de un comienzo de semestre que despertó entusiasmo y muchos elogios, el equipo entró en un tobogán sin freno, con seis partidos sin poder ganar, con cuatro derrotas y dos eliminaciones a cuestas. Demasiados golpes en poco tiempo que a los jugadores y cuerpo técnico les cuesta digerir.

Ya sin doble competencia, la mira tiene que estar en la Superliga. Todos los cañones deben apuntar ahí. De ninguna manera las fechas que quedan por delante en la Superliga, más los partidos que fueron suspendidos, pueden ser una transición para esperar el receso, la llegada de refuerzos y caras nuevas. El León no puede seguir regalando puntos: lo puede pagar muy caro en el futuro.

LA MAGRA COSECHA DE 2018

Concretamente está entre los equipos que menos unidades cosecharon en este 2018. Esa baja cosecha influye en las campañas 2017/18 y la 2018/19. Dos torneos regulares para abajo es condenatorio en el fútbol de nuestro país. Hoy por hoy, mirando la tabla de los Promedios del próximo campeonato, tiene a Lanús, Newell’s y Gimnasia por debajo, más los dos equipos que asciendan. Es, de mínima, para aceptar el problema y trabajar en consecuencia.

Seguir escondiendo esta realidad no le va a servir de nada. Es entendible que los hinchas quieran meter la basura debajo de la alfombra y culpen a la prensa. O tengan otros enemigos en su mira. Pero los protagonistas deben hacer otra lectura. El problema de Estudiantes no es haberse quedado afuera de la próxima Libertadores sino la poca sumatoria y la preocupante proyección de puntos para el futuro.

Dentro del Club se mira la otra parte del vaso. Reconocen la situación pero de ninguna manera aceptan esta problemática. Creen que el torneo recién empieza y es prematuro instalar el tema. Son posturas y visiones. Que cada uno elija la que quiera. El plantel es el que está. Tardíamente la dirigencia apostó por el recambio (debió haber sido tras la salida de Nelson Vivas) y aceptó un torneo austero. Saludable, pero con un anterior campeonato bastante pobre. Por eso, con los pocos recursos y con un estadio por delante, deberá entender este presente. Ya no habrá viajes al exterior, ni autos lujosos, ni cumpleaños de 15 en Disney, metafóricamente hablando. Ahora, esta familia está en La Plata, con poca plata y otras prioridades. Pero eso no debe hacerle perder el status futbolístico.

EL SENTIR DE LOS HINCHAS

Los hinchas, en su mayoría, no reclaman jugar la Libertadores ni mucho menos un título. Quieren un equipo ordenado, que cuando pueda juegue bien a la pelota. Pero, por sobre todas las cosas, sume. Y para sumar debe tener un proyecto en cancha, una buena preparación física y optimización de los recursos. El Pincha tiene un enorme potencial en sus divisiones juveniles. También en el plantel profesional. Es cuestión de mirar para adelante y planificar cada paso.

El primer objetivo es Tigre. Una final. Sería muy bueno para el grupo traerse algo de Victoria. También le sería de utilidad jugar (y ganar) alguno de los dos partidos suspendidos. Los puntos le van a dar confianza a los jugadores y oxígeno al cuerpo técnico.

Además, será un escudo para los más chicos, que de ninguna manera deben ser los responsables de este momento. Ellos son quienes, como tantas veces, saquen del bajón al equipo.

Después llegará el receso. Y la búsqueda de refuerzos, está claro. Serán tres o cuatro, previa charla con la secretaría de obras. Tanto dinero no hay y terminar la cancha es un deseo de años. Pero tal vez le encuentren una forma a invertir en dos frentes. El presente no es bueno, pero si no llegan resultados el futuro puede ser peligroso. Y nadie quiere eso en el Mundo Estudiantes.