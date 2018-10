El Chapu Braña reconoció que Estudiantes necesita volver a ganar para cambiar el rumbo futbolístico

Como después de cada partido, Rodrigo Braña se detuvo para hablar con la prensa, luego dela derrota de Estudiantes ante San Lorenzo, resultado que lo dejó afuera de la Copa Argentina y también encendió todas las alarmas por el flojo rendimiento del equipo.

El Chapu no puso excusas, ni siquiera en el árbitro del partido (a quien le reclamó desmedidamente en varios pasajes), y mucho menos en la mala fortuna. Reconoció el bajón y aventuró que con trabajo van a salir adelante rápidamente.

“Fue una lástima, porque nos habíamos entonado luego del empate y por una jugada desafortunada nos ganaron el partido. Con rivales como San Lorenzo no se pueden cometer errores”, arrancó con su diálogo el volante central, uno de los referentes del plantel que se quedó unos minutos en la zona mixta del estadio aunque hubiese preferido subirse al micro junto a sus compañeros.

Braña lamentó el segundo gol, porque se dio en un momento del partido que tenía a Estudiantes controlando el juego y la pelota. Faltaban apenas 10 minutos y los penales no eran un mal plan. “Quedamos mal parados en una situación que no justificaba encontrarnos así. Es más, con Tití podíamos generar alguna sorpresa porque rompía por adentro”, analizó.

“Pero la jerarquía de los jugadores lleva a eso: a veces no tenés el control del partido pero en una contra liquidás el partido. Eso fue letal porque no nos pudimos recuperar más”, continuó, todavía con algo de bronca por la forma en la cual se les escapa un partido que, al menos, estaba camino a la definición por penales.

A la hora de hablar acerca de la pérdida de confianza ante tantos malos resultados, dijo: “Esto es fútbol. Los que estamos más acostumbrados a esto sabemos que tenemos que hacernos fuertes y ganar. El estado de ánimo del equipo te lo dan los resultados. Podés hablar y decir cualquier cosa pero lo más importante es el resultado. Estos momentos adversos los cortás con un triunfo. Cuando ganás todos destacan lo bien preparado físicamente del equipo, pero cuando perdés hasta nosotros mismos corremos mal. Los resultados dan la mirada del equipo”.

“Sabíamos que esto podía pasar, Ahora le tenemos que meter para salir lo más rápido posible. Ahora nos queda la Superliga y buscaremos sumar la mayor cantidad de puntos”, completó su análisis.

Braña también se refirió al momento del equipo, teniendo en cuenta que en los primeros partidos estaba más compacto y ordenado pero ahora se muestra frágil y aturdido. Para él en los primeros partidos el equipo no tenía el compromiso de generar fútbol y eso los favoreció y luego, al ser protagonista aparecieron algunas dudas. “A todo el fútbol argentino le cuesta la generación y nosotros no somos la excepción”.

“Contra San Lorenzo quisimos arriesgar un poco en el final y el rival nos hizo lo que nosotros hacíamos al principio: recuperar una pelota y lastimar de contra en dos toques”, continuó con un tono de voz seco y apagado, sin la chispa de otras veces y amargado por el resultado.

De la jugada polémica de la tarde, la del penal a Gaich en el final del primer tiempo, aseguró que no sabe si lo tocó abajo o fue la pelota. “A mí me da la sensación que barro la pelota y él se tira arriba. No la ví. Encima el árbitro tardó en cobrar”.

Espinoza habría utilizado un vocabulario inapropiado, según había denunciado Fernando Zuqui luego del partido. “Ya está, son cosas que pasan. Me cambió la jugada porque me puteó él y me sacó la amarilla porque dijo que lo insulté”.

Por último se refirió a su estado físico, ya que tendrá que jugar el lunes contra Tigre por las necesidades del equipo y la lesión de Rodrigo Braña. “Estoy bien, terminé sin ningún golpe. Jugamos el lunes y no voy a tener problemas en recuperarme”.