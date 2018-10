Del dibujito a la realidad: Isabela Moner, en la piel de Dora, la exploradora

Heroína mundial de millones de niños, la jovencita y su inseparable amigo Botas, figuras de Nickelodeon, saltan al cine en 2019

Dora es la protagonista de la serie de Nickelodeon que cuenta las aventuras que vive junto a su amigo el mono Botas. En cada episodio ambos emprenden un viaje para cumplir una misión o para encontrar algo que creen perdido.

Tiene una visión de juego interactivo en el que Dora siempre pide ayuda a los espectadores, esperando una respuesta, y cuenta con varios amigos para ayudarla como son el Mapa o su Mochila.

Además, la jovencita fomenta el aprendizaje del inglés haciendo en todos sus capítulos frases, expresiones y enseñanzas en este idioma en las emisiones en España y Latinoamérica, mientras que hace lo propio en castellano en los países de habla inglesa.

Pero, como en toda serie animada, siempre hay un villano. En este caso se trata del zorro “Swipper”, quien siempre intenta importunar a Dora y sus acompañantes mediante trampas y mentiras.

Por otro lado, a veces, también cuenta con ayuda de su primo Diego que, a su vez, tenía serie propia conocida como “Go Diego go!”, con una trama muy parecida a la de la pequeña exploradora.

DORA E ISABELA

Después de catorce temporadas en el aire, que ha acumulado más de 150 episodios y una legión de niños seguidores de la teleserie de Nickelodeon, el canal se ha unido con la productora Paramount y lanzará su adaptación al cine en agosto del próximo año, según adelantaban desde la revista estadounidense The Hollywood Reporter.

Para la gran empresa de Hollywood, las aventuras de la dulce niña de ascendencia latino no son las primeras a las que dan vida de carne y hueso, pues detrás de la compañía se encuentran proyectos como “Teenage Mutant Ninja Turtles” (2014), donde las divertidas tortugas de las alcantarillas de Nueva York tomaban vida propia; o “The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water” (2015) que cuenta las hazañas de la despistada esponja de mar y su amiga la estrella Patricio.

Aunque la trama en este caso va a variar un poco. Según informa el medio español Antena 3, Dora ha crecido y ya es una adolescente que va al instituto y se muda a la ciudad para vivir con su primo Diego. Estos dos, junto con Botas y un grupo de jóvenes, se embarcaran en una aventura para salvar a los padres de la protagonista.

MONER, HIJA DE EVA LONGORIA

La afortunada actriz elegida para interpretar a la entrañable protagonista es la estadounidense Isabela Moner (Cleveland, 2001), quien estará acompañada por Eva Longoria en el papel de su madre, Elena, según ha confirmado la revista de cine Fotogramas.

Ella, al igual que Dora, también es de ascendencia latina. Su madre es peruana y ha afirmado en uno de sus vídeos de YouTube que le gustaría decir que es cien por cien peruana, pues siempre lo ha sentido así.

Para la actriz “es un honor traer a Dora a la realidad, ya que crecí viéndola. Especialmente como latina es una gran modelo a seguir: fuerte, aventurera y divertida, ¡no puedo esperar a ponerme la mochila y empezar la aventura!”, comentaba para Entertainment Weekly.

Igualmente cuenta con una serie en el mismo canal infantil denominada “100 Things to Do Before High School”, y se convirtió en la nueva Megan Fox en la quinta entrega de la saga “Transformers” con tan solo 16 años. Hace poco se la ha podido ver compartiendo pantalla con el puertorriqueño Benicio del Toro en la segunda parte de “Sicario: Day of the Soldado” (2018).

En lo que respecta al mundo de la música también ha realizado algunos trabajos, el más reciente ha sido el romántico single que canta con el colombiano Sebastian Yatra, titulado “My Only One” y que cuenta con casi 25 millones de visualizaciones en YouTube.

Moner se ha convertido en una de las nuevas promesas de Hollywood que fomenta sus raíces latinas y que no deja de crecer como artista. Habiendo saltado a Broadway a la corta edad de 10 años y acompañada del atractivo Ricky Martin, ahora aspira a seguir con su trabajo en Hollywood y ponerse manos a la obra con este nuevo proyecto de “Dora the Explorer”.