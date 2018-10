María Helena Ripetta: “No creo que ninguna de nosotras esté exenta de ser sometida”

“El periodismo es ante todo un servicio”, dijo la periodista de Gonnet, tras recibir el Martín Fierro por su labor en el Cable

“Cuando dijeron mi nombre fue una sensación muy rara: a partir de ahí entré en una nube, me puse a caminar pensando qué iba a decir, porque no había pensado qué decir. Mis compañeros me decían que pensara por las dudas, pero estaba segura que no iba a ganar, ¡así que no había pensado nada!”, se ríe, del otro lado del teléfono, María Helena Ripetta, nacida y criada en Gonnet y ganadora hace algunos días del Martín Fierro del Cable a mejor labor periodística femenina.

Periodista de policiales y judiciales del Diario Crónica y Crónica TV, Ripetta lleva varios años cubriendo principalmente crímenes ligados a cuestiones de género y explorando las problemáticas en torno a este tema urgente y “por suerte”, dice, cada vez más presente en la agenda mediática, “desde hace un tiempo se está tomando de otra manera, no desde un lugar amarillo. O por lo menos se intenta”.

Ripetta compartía la terna con Luciana Geuna y Dominique Metzger, y ya ser parte de ese trío la había sorprendido “por completo”: estaba al aire con Chiche Gelblung “y me enteré por Twitter. No sabía ni a qué estaba nominada. No lo podía creer”.

“Recibí una catarata de afecto que, parece una frase hecha, pero para mí ya era un premio: estar nominada entre tantas periodistas, y encima recibir tanto afecto de todos los lugares donde he trabajado. Cambié mucho de redacciones, y de todos los lugares donde trabajé, recibí mensajes: me pareció que algo habría hecho bien desde lo humano, que finalmente es lo que más me importa”, confiesa desde España, en un viaje laboral que tenía planificado y tuvo que mover por la sorpresiva nominación.

“Cambié el pasaje porque me parecía que tenía que estar, era la primera vez que estaba nominada: pero estaba contenta ya con la nominación, con que había recibido muchas muestras de afecto por eso”, insiste.

Tras el shock de escuchar su nombre, Ripetta consiguió retemplarse lo suficiente para que “saliera algo” a la hora del discurso: “Creía que tenía que agradecer, a mi familia y también a mucha otra gente, porque el periodismo es un trabajo en equipo: que este premio me lo dieran a mí es circunstancial, yo trabajo todo el tiempo con mis compañeros, si no tuviera alguien que edita, si en el canal no hubiera un productor, sería todo un desastre”.

Los agradecimientos tenían que ver también, explica, con que “todo me costó mucho esfuerzo: soy de Gonnet, no conocía a nadie, las puertas se fueron abriendo de a poco. Tuve mucha suerte porque mucha gente me ayudó”.

SU LUGAR EN EL MUNDO

Hoy residente de capital federal, donde trabaja, Ripetta insiste con que Gonnet (y no La Plata) es “mi lugar en el mundo. De hecho, en mi documento sigue diciendo la dirección de Gonnet: es un quilombo para cualquier trámite, pero bueno, me encapriché en no hacer el cambio de domicilio”, confiesa risueña.

En aquellos días de Gonnet recuerda su paso por la Escuela 8 en la primaria, y por la Escuela 12 en la secundaria, años en los que, revela, prácticamente no dejaba la localidad. “Casi no iba a La Plata: hice teatro un tiempo, mi mamá me mandó a La Lechuza porque era tímida, pero mi vida, mis amigos, todo era en Gonnet. Mis amigos de toda la vida, con los que me sigo viendo, son de Gonnet. No teníamos necesidad de salir mucho de ahí: empecé a salir recién con la Facultad”, cuenta la periodista, que no inició sus estudios en Periodismo, sino en Psicología, siguiendo la profesión de su madre.

Pero “no sé bien por qué, la verdad, empecé a estudiar Periodismo. Me parecía que Psicología no tenía ninguna parte social, qué se yo”, explica, ya conectada entonces con su convicción de trabajar para la sociedad: Ripetta insiste con que el periodismo “es sobre todo un servicio”.

Pero en Periodismo la recibieron con cierto cinismo y le dijeron que nunca iba a trabajar de periodista. “Siempre lo cuento, porque me da mucha pena cuando le dicen eso a la gente: yo siempre trabajé de periodista”. Ripetta dio sus primeros pasos en la Ciudad, realizando pasantías y trabajando con Irene Bianchi en el cable local, hasta que consiguió hacer una maestría y “ya de ahí no me fui de Buenos Aires”. Tenía la idea de hacer periodismo político, pero en La Nación la reorientaron y, tras pasar por Información General, decantó en Policiales.

COMPROMISO

Trabajó en la sección en La Nación y luego en Perfil, y aunque al principio tenía dudas en encasillarse en ese lugar, “al final, no me quise correr de ahí. Desde el lugar donde estoy, sí creo que puedo colaborar para que la gente encuentre donde pedir ayuda: hace un par de años que yo siento que mi trabajo es muy útil”.

Su utilidad tiene que ver con su compromiso con las crónicas policiales sobre casos de violencia de género, violencia doméstica, violencia familiar y adolescente.

“Trato de que entiendan que yo no puedo hacer nada, más que hacer público y contactarlas con la persona que tiene los elementos para ayudar”, afirma.

“Estar hablando o escribiendo de violencia de género ayuda a hacer pensar que nos puede pasar a cualquiera. No creo que ninguna de nosotras esté exenta de ser sometida, y hay muchas maneras de someterse, no solamente pegar. Cuando te pegan es que ya te sometieron”, explica, habla del sometimiento psicológico como otra forma de violencia e insiste con que retratar estos temas en los medios “nos lleva a no naturalizar la violencia, nos permite saber que está el 144 para llamar”.

“No sé si todos los géneros periodísticos lo permiten, pero el policial permite visibilizar muchas cuestiones sociales. En el policial encontré eso, y me siento muy útil en poder conectar a las víctimas con los especialistas. Es mucho esfuerzo este trabajo, hay que poner mucho el cuerpo, los horarios no son los horarios, hay que trabajar los fines de semana... pero si una mujer lee lo que escribo y llama al 144, yo me siento satisfecha”, reflexiona.

Pero poner el cuerpo, claro, es agotador para el alma, y desconectar, siempre, “es difícil” para el periodista. Por eso, su trabajo entrevistando escritores para BAE opera como un bálsamo. “Me permitió despejarme un poco, me hizo muy bien”, cuenta. “Es otra película: todos los años de mi carrera fue entrevistar delincuentes, fiscales... nada era fácil. Entrevistar a un escritor es solo placer. Pero el teléfono está todo el tiempo con vos”.

