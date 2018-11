Jorge Macri apoya el Presupuesto de Vidal en medio de algunas voces críticas

Como hizo Julio Garro, el primo del Presidente salió a respaldar el proyecto de Vidal. El pilarense Ducoté deslizó cuestionamientos

| Publicado en Edición Impresa

La gobernadora María Eugenia Vidal sumó ayer el respaldo de un otro intendente de Cambiemos en la pulseada por el Presupuesto 2019, que generó una polémica por las disposiciones que implican un fuerte impacto en las finanzas de las comunas.

El alcalde de Vicente López, Jorge Macri, mantuvo ayer un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, y el jefe del bloque de diputados del oficialismo, Maxi Abad. Tras la reunión, el primo del presidente Mauricio Macri salió a manifestar su respaldo al calificar al proyecto de Presupuesto como “consistente con lo que viene haciendo los últimos tres años Vidal”. “Cuando asumió en diciembre de 2015, recibió una provincia quebrada y, desde ese momento, tomó la decisión de ponerla de pie”, afirmó.

El gesto de Macri se suma al de sus pares de La Plata y 9 de Julio; Julio Garro y Mariano Barroso, también de Cambiemos, quienes en las últimas horas salieron a respaldar el presupuesto de Vidal, que generó rechazó de intendentes opositores y preocupación en los oficialistas.

El caso de Garro fue particular. El jefe comunal platense había salido a marcar críticas ante la transferencia de los subsidios al transporte de las líneas municipales, de la tarifa social eléctrica y de la compensación que la Provincia paga al la Ceamse por los distritos que usan ese sistema de disposición de residuos. En total, según algunas previsiones, el ajuste sería de unos 13 mil millones de pesos.

“El Municipio de La Plata y otros no pueden afrontarlo. No es un capricho, no es un antojo, es una realidad”, dijo el alcalde platense el miércoles pasado. Un día después, luego de una reunión con Mosca y el presidente de Presupuesto en Diputados Marcelo Daletto, Garro dijo que los intendentes oficialistas harán “el esfuerzo que la Provincia necesite”.

En las últimas horas, en tanto, e intendente oficialista de Pilar, Nicolás Ducoté, salió también a sumar una voz disidente, al afirmar que los costos que deberían asumir las comunas por transporte y electricidad, según deslinda el proyecto de Presupuesto 2019 bonaerense, se va a “someter a consideración” de los legisladores y se buscará que “el impacto sea el menor posible para los vecinos”.

“La quita subsidios lo voy a hablar con la gobernadora y espero que los procesos de aprobación del presupuesto provincial nos permitan a todos tener la certeza y los recursos necesarios para hacer obras y brindar a los vecinos los servicios que se necesitan. Cuando esté aprobado el presupuesto nacional, traerá un impacto sobre el de Provincia y el nuestro”, detalló. “La quita de subsidios es fruto de la discusión parlamentaria. Seguramente la Cámara de Diputados y de Senadores la van a someter a consideración y eso va a cambiar el impacto que tenga en los municipios”, aseguró el jefe comunal.