La Capitalidad, otro foco de incertidumbre para el presupuesto de la municipalidad

La Provincia acumula una deuda con la Ciudad que supera los 500 millones de pesos. Dudas sobre el futuro de la tasa

| Publicado en Edición Impresa

Por LAURA ROMOLI

lromoli@eldia.com

El conflicto por la tasa de Capitalidad que el municipio cobra a la administración provincial, vuelve a reflotarse por estas horas en el palacio de calle 12, fundamentalmente en el marco de la incertidumbre que su falta de cobrabilidad arroja en medio de la confección del Presupuesto para el año que viene que realiza la Comuna.

Es que el gobierno provincial ya arrastra en ese concepto una deuda que ronda los 500 millones de pesos, correspondiente a varios años de acumulación, Frente a esto, en los últimos días hubo quienes en la municipalidad plantearon que se impulse “una ley provincial que obligue a su cumplimiento o que bien se derogue el convenio que hasta ahora mantuvieron la Ciudad y la Provincia”.

Y mientras estas charlas al interior de la mesa chica municipal avanzan, también se puso en duda la inclusión o no de este concepto en el proyecto de Presupuesto 2019 que el intendente, Julio Garro, girará al Concejo Deliberante la semana que viene. En definitiva: en la administración local creen que los 200 millones de pesos que por esta tasa debería percibir La Plata en 2019 tienen pocas posibilidades de cobrarse.

Y en el seno interno del área económica surgió la pregunta: “¿Sirve seguir presupuestándolo?”. El secretario de Economía municipal, Horacio Prada, dijo ayer a este diario que, hasta ahora, está previsto incluir el concepto en el proyecto de Presupuesto. No obstante, las dudas persisten.

La tasa de Capitalidad es un concepto por el que la Comuna le cobra a la administración bonaerense los servicios de alumbrado, barrido y limpieza que se realizan en los edificios públicos de la esfera provincial.

En el municipio afirman que el gobierno de María Eugenia Vidal considera que esa tasa, establecida por convenio, no debe abonarse porque, por un lado, no existe una ley provincial que lo obligue y porque La Plata “se beneficia al ser capital provincial”. Este diario consultó al ministerio de Economía bonaerense, aunque no hubo respuesta oficial sobre el abordaje de este conflicto.

Como contrapartida, desde el gobierno de Garro defienden el gravamen al afirmar los perjuicios que ser sede administrativa del gobierno provincial conlleva, fundamentalmente, la cantidad de protestas gremiales en su espacio público y la abundante producción de residuos de los edificios públicos.

DEUDA Y PRESUPUESTO

Garro presentará la semana próxima su propuesta de Presupuesto en el Concejo Deliberante. Aún cuenta con una semana para analizar si incluye o no la deuda y el estimado del año que viene, a riesgo del desbalance general que provoca la inclusión de partidas cuyo ingreso a las arcas locales ven “muy difícil”. Mientras tanto, afirman que cada tres meses La Plata presenta en Economía el reclamo correspondiente.