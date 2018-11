Angustia vecinal y misterio por la desaparición de gatos en una cuadra de La Loma

En 24 entre 40 y 41 los vecinos están movilizados. Temen el peor final y piden una investigación. Por ahora no tienen ninguna pista

En La Loma, la desaparición de cuatro gatos en 24 entre 40 y 41, angustia a los vecinos que temen que sus mascotas hayan tenido el peor final. “Además aparecieron tres gatos muertos a pocas cuadras, pero no son los de acá, uno estaba descuartizado y otros quemados”, contó uno de los vecinos.

Todo comenzó hace unos 40 días cuando María Inés notó la ausencia de su pequeño gato. “Fui a hacer un mandado y estaba, al rato regresé y ya no lo vi y me extrañó porque siempre volvía a mas tardar a las 20:30”, dijo.

Cuatro días después de ese suceso a esa familia le desapareció otro gato.

Se indicó que en esa zona son muchas las viviendas que tienen esos animales porque años atrás había una maderera en la cuadra de la que siempre salían roedores y sus animales ahuyentaban a las lauchas y ratas.

Además se descartó que los gatos desaparecidos hayan ocasionado problemas en la zona porque están castrados, algo que los vuelve mas tranquilos y menos maulladores.

Otra vecina consignó que hace tres días que su gata desapareció del hogar y que es improbable que se haya dejado tomar por otra persona. “Creemos que por ahí hay algún vecino nuevo al que le desagradan los animales y estos son de andar por los techos, lo curioso es que no aparezcan ni muertos ni vivos, ya no sabemos qué hacer porque detrás de cada animal hay una familia que los espera”, agregó otro vecino.

Después de lanzar una campaña por el paradero de sus mascotas y difundirlo hasta en el grupo de WhatsApp que tienen por cuestiones de seguridad, la gente se enteró de la aparición de algunos felinos muertos, pero no eran los de ellos.

“Estamos totalmente desorientados hasta llegamos a pensar que tal vez los mataron y los embolsaron para que no los encontráramos o se los comieron, no puede ser que no haya ningún rastro”, sostuvo Liliana Pennisi. La mujer indicó que en su hogar hay un gran vacío desde que desapareció su mascota.

“El gato podía salir, pero a mas tardar a las ocho de la noche regresaba directamente a sentarse sobre un almohadón que tengo en una silla y, si alguien la ocupaba, maullaba hasta que se la dejaran”, agregó.

Los vecinos aseguraron que la mayoría de las familias vive en esa zona de La Loma desde hace muchos años y nunca pasó algo similar.

“Los gatos son de irse, pero siempre vuelven a su casa, si no volvieron es porque alguien se los llevó o los mató, queremos que pare toda esta locura porque ya no sabemos qué hacer para mantener a los que quedaron encerrados, vivimos con temor”, afirmó María Inés Bigal.

Se solicitó que si alguien tiene información acerca de gatos perdidos se comunique con la gente de la cuadra.