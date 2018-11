Cristina, Dilma y Mujica juntos en la contracumbre en Ferro

Ya expuso la ex presidenta de Brasil, ahora lo hace la ex mandataria argentina y luego será el turno del ex jefe de Estado de Uruguay

La expresidenta Cristina Kirchner resaltó que "como espacio progresista" Unidad Ciudadana y fuerzas aliadas no debe presentarse como "la contra" de otros modelos. Lo hizo al participar del primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico de CLACSO en Ferro que empezó este lunes y durará toda la semana. Además rechazó que el encuentro de intelectuales y referentes políticos y sociales del campo progresista y de izquierda sea una "contracumbre" del G20. "Nosotros como espacio progresista debemos acostumbrarnos a no presentarnos como la contra, sino como el espacio político y social que excede la categoría de izquierdas y derechas para ingresar decididamente en una nueva categoría de pensamiento, y es la de pueblo", enfatizó. La ex mandataria brasileña Dilma Rousseff dijo hoy que es "una tragedia" que Jair Bolsonaro haya sido electo presidente de su país, porque se "corre el riesgo de salir de la democracia e ingresar en una variante neofacista". Rousseff criticó así las definiciones políticas expresadas por Bolsonaro al hablar en el Primer Foro Mundial por el Pensamiento Crítico que se desarrolla hasta el viernes próximo en Buenos Aires a modo de "contracumbre" de la cita de líderes del G-20 que comienza a fin de mes. Dijo que vino a "dar testimonio de lo que pasa en Brasil" y aseguró que en su país se instaló "un régimen de excepción" a los derechos civiles desde que ella fue destituida por el Senado en un juicio político, en 2016. Sostuvo que mientras que "la dictadura militar corta el árbol, lo que hace el régimen de excepción es correrlo con hongos y parásitos". Rouseff, del Partido de los Trabajadores, afirmó que en ese contexto se llevó adelante el proceso que desembocó en la prisión del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien dijo que "le prohibieron participar del proceso electoral porque las encuestas lo daban como ganador" si era candidato. En este sentido, aseguró que la detención de Lula "posibilitó" y "creó el ambiente para la llegada del neoliberalismo" a Brasil, como a su juicio también lo hizo "la operación Lava Jato", como se llama a la investigación judicial de múltiples casos de corrupción que involucran a políticos y empresarios. Lula Da Silva, antecesor del primer mandato de Rouseff, fue encarcelado por un caso de corrupción confirmado en segunda instancia judicial, situación que según las leyes brasileñas impide ser candidato en las elecciones. Entre el 30 de noviembre y el 1º de diciembre próximos deliberará en Buenos Aires la Cumbre de Lideres del G-20, espacio al que Cristina Kirchner asistió a lo largo de sus ocho años de mandato presidencial.

