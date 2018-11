| Publicado en Edición Impresa

Facu Mazzei y Gabo Usandivaras se sacan chispazos en la pista del “Bailando”, pero los que se pelean se aman. “Fui a un barcito y estaba Gabo. Me empezó a hablar un montón, me dijo un montón de cosas lindas y me tiró un beso”, contó Facu. ¡Epa!