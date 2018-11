Avanza en el Concejo el aval para que los taxis exhiban publicidades

| Publicado en Edición Impresa

Un proyecto para que los taxis platenses puedan exhibir publicidades en sus coches, avanzó ayer en el Concejo Deliberante y podría convertirse en ordenanza la semana que viene.

La iniciativa, impulsada por los propietarios de taxis, tuvo esta semana despacho favorable de la comisión de Transporte y se estima que el miércoles podría ser tratada sobre tablas.

Se trata de un proyecto que habilita a los propietarios de taxis a exhibir publicidad comercial en su interior, sobre el techo de los vehículos y en las lunetas.

En sus fundamentos, la iniciativa da cuenta de la difícil situación que atraviesa el sector, producto de la crisis económica general, por lo que solicita el permiso para su instalación.

Según pudo saber EL DÍA, si bien la reglamentación posterior a la sanción de la norma establecerá los detalles, la iniciativa faculta a los propietarios de taxis a elegir dónde instalar publicidad en sus coches, pudiendo optar entre el techo, los apoya cabezas de los asientos, en el interior, y las lunetas.

En este último caso, la iniciativa subraya que las publicidades comerciales que se exhiban en los vidrios traseros serán de un “vinilo microperforado” que “no afecta la visibilidad de los conductores desde el interior del coche.

POLÉMICA

En tanto, desde el Sindicato de Choferes de Taxi que conduce Juan Carlos Berón, reclamaron que un porcentaje de la ganancia que tengan los propietarios por exhibir publicidades sea para los peones.

“Actualmente los choferes se llevan el 30 por ciento de la recaudación, lo que representa una suma que no les alcanza y son quienes están trabajando todo el día a bordo del auto”, dijo Berón a EL DÍA. Y reclamó: “Pedimos que les otorguen el 5 por ciento de lo que recaude el propietario en ese concepto, porque si bien los vinilos que pretenden autorizar son microperforados, el chofer no tendrá la misma visibilidad que si no los colocasen”, se quejó.

El dirigente advirtió: “Si no nos escuchan iremos a la Justicia”.