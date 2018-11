Escape a toda velocidad de un terrible incendio que parece una escena de película

Unas 30.000 personas han sido evacuadas por el incendio declarado ayer en el norte de California, EEUU, que en las últimas horas ha arrasado la localidad de Paradise, donde hogares y edificios públicos como iglesias y escuelas han sido completamente devorados por las llamas.

El fuego ya ha quemado más de 8.000 hectáreas en menos de 24 horas y sigue avanzando impulsado por la sequedad del terreno y los fuertes vientos que soplan en el área, según los últimos datos del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios del estado, Calfire.

En ese marco, Brynn Parrott Chatfield, un ciudadano de Paradise, publicó un video que muestra el aterrador viaje de su familia a través de las llamas escapando del fuego, en una imagen que parece extraída de una película.

En su perfil en Facebook, escribió que se sentía "vulnerable al publicar esto, pero creo que debo hacerlo”. “Mi ciudad natal está en llamas. Mi familia ha sido evacuada y esta a salvo. No todos mis amigos están a salvo. Es muy surrealista. Las cosas siempre acaban saliendo bien, pero lo desconocido da un poco de miedo”, agregó.

Por el momento no se tiene constancia de ningún fallecido, pero sí que hay varios desaparecidos y múltiples personas han sufrido quemaduras de gravedad.

A lo largo del jueves fueron evacuados los pequeños pueblos de Pulga, Magalia y Concow, en el condado de Butte, además de la población de Paradise, de unos 26.000 habitantes, y las zonas rurales de Butte Creek Canyon y Butte Valley.

A primera hora del viernes las autoridades locales emitieron órdenes de desalojo para partes de la ciudad de Chico, de 90.000 habitantes y hacia donde avanzan las llamas.

#DEVELOPING From a safe distance...just shot this video of a #FireDevil at the #Campfire near #Paradise. #abc7now @LiveDoppler7 pic.twitter.com/jS5WBsvcnV