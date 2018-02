Garro llevó al gabinete hasta Brandsen para limar asperezas y analizar la economía comunal

Analizaron los planes de gobierno para este año y buscaron bajar la tensión entre algunos miembros del Ejecutivo

Una coqueta chacra-boutique de Brandsen fue el lugar elegido por Julio Garro para juntar ayer a su gabinete. Fue con la doble misión de limar asperezas entre algunos funcionarios y repasar la estrategia del gobierno municipal para 2018.

El retiro espiritual que contó con la asistencia de los principales funcionarios, se extenderá hasta hoy. Hubo debate y distracción. Un partido de fútbol, cartas y ping pong, formaron parte del encuentro del gabinete local.

La idea de aflojar tensiones sobrevoló la convocatoria. Tanto, que dos secretarios que protagonizaron algunos chispazos en los últimos tiempos, durmieron juntos. En efecto, el de Coordinación, Oscar Negrelli y Nelson Marino (Gobierno), compartieron habitación.

Garro, en cambio, durmió solo, al igual que la única secretaria del Ejecutivo, Iliana Cid (Planeamiento). Otras “parejas” fueron Germán Niedfled (Salud) y el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Ponce y Luis Barbier (Obras Públicas) y Horacio Prada (Economía).

También participaron del retiro espiritual Darío Ganduglia (Seguridad y Justicia), Raúl Cadáa (Desarrollo Social), Marcelo Leguizamón (Espacios Públicos), Federico Ortíz (Modernización), Gustavo Silva (Cultura), Roberto Di Grazia (Control Ciudadano), Matías Menestrina (Comunicación al Vecino) y Rogelio Blesa (Producción). Del encuentro también tomó parte el titular del SAME, Enrique Rifourcat.

Dentro de los ejes de trabajo se incluyeron la prevención ante la emergencia por lluvias intensas. En este sentido, se abordó el avance del programa “La Plata, Ciudad Resiliente”, a cargo del especialista Fernando Carlos. Asimismo, se expuso sobre la economía municipal y los proyectos para el presente año, temática a cargo de Prada.

El primer parate de la actividad fue al mediodía para un almuerzo en el que el menú principal fue pollo con papas.

También hubo espacio para la actividad deportiva. Un “6 contra 6” muy disputado terminó con un ajustado 3 a 2 en favor del equipo que integró Garro. El equipo del intendente alineó además a Negrelli, Blesa, Rifourcat, Menestrina y Cadaá.

Ponce, Di Grazia, Ortiz, Barbier, Ganduglia y Alex (uno de los coordinadores del retiro), formaron para el equipo contrario. Algunos confidentes cuentan que Garro no se movió mucho en el terreno de juego. “De la mitad de cancha para arriba”, graficaron. Y acaso como para no salirse de la idea de limar asperezas, no hubo pierna fuerte.

No obstante, aparecieron quejas de los derrotados. “El Intendente agarró a los mejores”, decían como para justificar el traspié.

La actividad continuó por la tarde y se extenderá hasta hoy con el tramo final del análisis de la marcha de la gestión y los principales planes para este año.

ASUETO

Por otra parte, el concejal del Bloque Partido Justicialista, Fabián Lugli, presentó un proyecto para que el Ejecutivo declare asueto administrativo al personal femenino cada 8 de marzo, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer.

La propuesta tiene como objetivo que este asueto sea aplicado cada año, como se viene llevando a cabo en distintos distritos de la Provincia, y sea implementado también en otros organismos estatales y privados, en reconocimiento a la lucha por la obtención de sus derechos que vienen llevando a cabo cada año las mujeres.

El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. Es la fecha en que las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió al final del siglo XIX, que fue, en el mundo industrializado, un período de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales.

“Creo y apoyo la lucha que vienen llevando a nivel mundial las mujeres. En nuestro país, hace unos años este movimiento de lucha ha tomado fuerza y presencia en la esfera pública, lucha que acompaño y reconozco; por eso considero una propuesta viable que el Departamento Ejecutivo, establezca el asueto administrativo para todo el personal femenino el 8 de marzo”, detalló el concejal peronista Lugli al fundamentar su presentación.