Fuerte cruce y amenaza de demanda judicial por el acceso a la información

| Publicado en Edición Impresa

“Tu despacho no quiere recibirme el pedido para acceder al Rafam porque sabés que tengo razón y no querés que quede constancia”, lanzó ayer en medio de un recinto que comenzaba a vaciarse la concejal de Unidad Ciudadana Victoria Tolosa Paz. Le dirigía el comentario al presidente del cuerpo, Fernando Ponce, quien insistía en que no debía ser el destinatario de ese planteo sino el Ejecutivo. Pero la cosa continuó subiendo de todo ante una decena de testigos que aún continuaban circulando por las bancas.

“Andá a tomar un curso, comprate un manual de concejal”, le rebatió Ponce a la edil, que insistió nerviosa: “Ustedes se hacen los transparentes pero cometen la ilegalidad de no permitir a los concejales acceder a las ejecuciones presupuestarias, licitaciones y pagos a proveedores y es nuestro derecho para poder legislar, para eso nos votaron”.

Alterado, el titular del Concejo subió el tono: “Presenta la declaración jurada, Tolosa Paz, y que también la presente tu marido (por el ex secretario de Medios de Cristina Kirchner Enrique “Pepe” Albístur)”.

Frente a ese comentario, la edil, que se retiraba, volvió sobre su eje: “La voy a presentar como lo hice siempre y él también. No tenemos nada que ocultar, pero parece que ustedes esconden la información del uso del dinero de la municipalidad, que es de todos”, le gritó y redobló la apuesta: “Voy a ir a la Justicia. No van a pasar por sobre mis derechos como concejal para poder legislar y juzgar la próxima rendición de cuentas”.

Antes de subir la escalera del hall del palacio de calle 12, ante los presentes atónitos, Ponce volvió a desahogarse: “Tomá un curso de concejal, no sabés nada”.

Tras ese encendido cruce público, la concejal opositora aseguró que se presentará en la Justicia.