Gimnasia vive al día y cuenta las monedas

En el “torneo económico” que juega en paralelo con el equipo en la Superliga, Sava administra con lo que tiene y así va transitando

| Publicado en Edición Impresa

Por WALTER EPÍSCOPO

wepiscopo@eldia.com

Muchas veces los clubes se parecen a la realidad de un país, y si seguimos con la comparación de lo “macro” a lo “micro”, se puede trasladar también a la vida de una familia. En estos tiempos difíciles que vive la Argentina, Gimnasia podría compararse con una familia a la que hoy no le sobra nada y vive con lo justo. Hoy el Lobo está en Concurso de Acreedores y la dirigencia sabe que esta “familia” no puede irse de vacaciones a Europa o Punta del Este. No puede darse lujos. Tal vez alguna escapadita a la Costa un fin de semana, y no más que eso.

Así se puede decir que está el Lobo hoy. Facundo Sava administra la “familia” (equipo) con lo que tiene, y así la va peleando. Sabe que no le sobra nada, que no puede tirar “comida” que sobró de ayer. Debe administrar al extremo lo que tiene para seguir viviendo día a día. Hoy errar un penal para Gimnasia o un gol delante del arco, es como tirar la comida. Se lamenta durante días. “Me voy lamentando el penal errado y la jugada de Bonifacio que fue muy clara. Los perdonamos y lo pagamos caro”, dijo Sava.

La realidad es esta. No se puede hacer otra cosa que pasarla y esperar el momento indicado para darse un gustito (tal vez con el aguinaldo en junio) y poder disponer de algo de dinero para, tal vez, mejorar la casa. Gimnasia afina el lápiz adentro y fuera de la cancha. Por que en el campo se esfuerza al extremo, pero no tiene permitido relajarse. Perder una marca como pasó en el gol del empate de Temperley o ahora con el primero de Banfield, es como perder plata.

El primer tiempo de los Triperos ante el Taladro fue bueno. Alentador para el habitante del tablón que aplaudió al equipo que jugó y tuvo contra las cuerdas del arco del Bosque a su rival. Pero el penal errado por Alemán y la situación clara de Bonifacio fueron fatales. Como había pasado ante Arsenal (con la chance de Dibble), Colón (situaciones clarísimas de Dibble, Faravelli y Niell) o Temperley (un cabezazo de Coronel frente al arco y otra de Pereyra en el complemento), desaprovechar el “guiño” del destino a favor cuando no sobra nada, es letal. Así se dificulta ganar.

Es verdad que Banfield es un rival de esos “chivos”, complejos. Por que se defiende con mucha gente, por momentos no le podés entrar y no juega vistoso. Tampoco le podés dejar chances por que tiene jugadores de mitad de cancha hacia adelante que resuelven con jerarquía, y no te perdonan. “Tuvimos ocasiones para convertir. No pudimos hacer el gol cuando estábamos bien y ellos sí lo hicieron”, argumentó el DT albiazul. En esa misma sintonía, Alexis Martín Arias comentó, “la diferencia estuvo en que ellos convirtieron y nosotros no”.

Gimnasia es esto, en la realidad que le toca vivir a Sava y al grupo. Se irá debatiendo en darse un gustito de salir a comer afuera debés en cuando que será como ganar, empatará otros partidos, y le tocará perder también. Así serán estos ocho partidos que le queden. Esta es la realidad. Vivir al día y no caerse. “Tenemos que levantarnos rápido y pensar en lo que viene. Esa es nuestra motivación”, decía Sava tras la derrota.

Al equipo tal vez no le faltan muchas piezas, teniendo en cuenta que algunas individualidades están levantando y rindiendo bien, como Martín Arias, Oreja, Alderete, Faravelli, el pibe Bolívar que entró bien, pero si le faltan algunas piezas claves. La falta de profundidad es determinante. Se dice que la verdad de los partidos está en las dos áreas (al menos allí se definen). En la propia de a poco fue mejorando, con un arquero que recuperó su buen nivel y la defensa con el regreso de Coronel. En la de enfrente, el esfuerzo y desgaste de Niell no alcanza, y Pereyra todavía no está fino. Alemán está dando ventajas por jugar con una dolencia, pero no se esconde. Seguramente que un Darío Cvitanich te resuelve mucho, pero hoy Gimnasia no puede gastar tanto.