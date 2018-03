Messi ya trabaja en Manchester y el DT probó un dibujo 4-2-3-1

El ex mens sana Maxi Meza fue ubicado en el equipo titular, en la primera práctica albiceleste con el mejor del mundo en campo

MANCHESTER

Inglaterra

El director técnico del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, probó un equipo con una línea de cuatro defensores y con el mediocampista de Independiente y ex Gimnasia Maximiliano Meza como titular, en el primer ensayo táctico de cara al amistoso del viernes ante Italia en Manchester.

El entrenador albiceleste dispuso un dibujo que contempló la figura de un 4-2-3-1, con lo cual se verá ante la selección italiana una idea diametralmente opuesta a la línea de tres defensores con que se venía especulando. Evidentemente, el técnico está en la búsqueda de un equilibrio que le garantice mayor solidez defensiva.

En el segundo turno y ya con el plantel completo tras el arribo del capitán, Lionel Messi, el entrenador dispuso un ejercicio táctico donde probó la primera formación para el duelo del viernes.

Los once fueron Sergio Romero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Federico Fazio y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes y Lucas Biglia; Maximiliano Meza, Lionel Messi, Angel Di María; y Gonzalo Higuaín.

La novedad fue la línea de cuatro defensores, a diferencia de la de tres que utilizó en la gira por Rusia, y la presencia del correntino Meza, quien fue citado por primera vez, en el sector derecho del medio.

En defensa, el DT optó por Mercado y Tagliafico como laterales por derecha e izquierda, respectivamente, más Otamendi y Fazio como zagueros.

Esta dupla central ya fue utilizada por Sampaoli en los partidos ante Uruguay (0-0), Venezuela (1-1) y Ecuador (3-1) por eliminatorias.

Como interiores jugaron Biglia junto a Paredes y por delante de ellos se pararon Meza por derecha, Messi por el centro y Di María por izquierda. Lo de Maxi es toda una novedad, ya que tendría la chance de mostrarse en un amistoso muy cercano a la Copa del Mundo, que podría darle alguna esperanza de meterse en una lista que parecía prácticamente cerrada.

Como referencia de área estuvo Gonzalo Higuaín, quien luego de una larga ausencia en el seleccionado se perfila para ser titular en los dos amistosos de la fecha FIFA ante Italia, el viernes, y contra España, el martes próximo en Madrid.

Cabe destacar que esta alineación puede variar tal como demostró Sampaoli en el ciclo ya que restan los dos entrenamientos de hoy y el matutino del jueves, antes de conocerse la resolución definitiva del técnico albiceleste.

Estos amistosos darán la pauta final de la idea de juego para Rusia.

“CHIQUI” TAPIA, FURIOSO CON D`ONOFRIO DESDE MANCHESTER

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, dijo que esperaba una disculpa del titular de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, tras los insultos que lo tuvieron como eje en los festejos de los jugadores del club de Núñez tras la consagración ante Boca por la Supercopa.

“Yo esperaba que se disculpara (D’Onofrio). Fui a la Justicia, fui a Comodoro Py para que este partido se pudiera llevar adelante. Nos comprometimos todos, dimos un montón de garantías. Yo lo hubiera hecho en su lugar, pero por sobre todas las cosas porque hay jugadores de River que me conocen de la Selección argentina, que se ponen esa camiseta, entonces me parece que no queda bien”, indicó Tapia en declaraciones desde Inglaterra.

De esta manera, Tapia elevó su queja por el cántico del plantel “millonario” en el micro tras la victoria 2-0 ante Boca en Mendoza.

El video fue realizado por el defensor Lucas Martínez Quarta, en su cuenta oficial de Instagram, y los futbolistas acusan a Tapia por su condición de hincha “xeneize”.

“No comparto lo que pasó con los jugadores de River hacia mi persona. Yo soy un tipo de los que piensan que a nosotros nos han formado nuestros padres: soy Tapia porque tuve un padre y tengo una madre. Y Tapia va más allá de Chiqui o de Claudio, entonces uno debe ser respetuoso”, dijo el presidente de la AFA.