Nacha Guevara y Farinello recibieron sus legajos realizados durante la dictadura

Se los entregó ayer la Comisión por la Memoria durante un acto en La Plata con actores y sindicalistas

La actriz Nacha Guevara, el padre Luis Farinello y representantes de los gremios docentes, estatales y de la Asociación Argentina de Actores recibieron ayer sus legajos confeccionados durante la última dictadura militar por la Policía de la Provincia, que refleja cómo eran vigilados y perseguidos.

Cantar canciones extranjeras, participar en filmes “contrarios al ser nacional”, encabezar marchas por la ley de teatro, realizar asambleas gremiales o trabajar en asentamientos de emergencias fueron algunas de las “acusaciones” asentadas en los legajos por la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense para justificar el espionaje realizado sobre personas y sindicatos durante la última dictadura militar.

La entrega de la documentación fue concretada ayer por la Comisión Provincial por la Memoria, en el marco de un acto en recuerdo a los 42 años del último golpe militar.

El acto se desarrolló en las puertas del inmueble donde funcionó la Dirección de Inteligencia de la Policía, en calle 54 entren 1 y 2, en el que también se descubrió uno de los pañuelos de las Madres que fueron retirados de la Plaza de Mayo y que formará parte de la fachada del edificio.

Durante esta jornada, recibieron sus legajos personales Nacha Guevara, Luis Farinello, Antonio Cortina (AJB), el artista Germán Gargano, Alejandra Darín como secretaria de la Asociación Argentina de Actores y también la actriz Ana María Picchio, que no pudo estar presente, por lo que su legajo lo retiró Darín.

También se hizo entrega de los legajos de Arturo Blatezki, en representación de la Iglesia Evangélica del Río de La Plata; Oscar de Isasi de ATE; Roberto Baradel por CTERA; Raúl Archuvi del gremio de los no docentes de la Universidad de La Plata (ATULP) y Julieta Escande de la FEB.

“No sé si lo voy a quemar o lo pongo en la biblioteca. Porque ésta (la que figura espiada en ese legajo) ésta también soy yo, y estoy muy orgullosa”, dijo Nacha Guevara al recibir emocionada una caja verde conteniendo todos los informes elaborados por agentes de la Dirección de Investigaciones de la Policía.

En el legajo de Nacha puede leerse que participó en el filme “Ufa, sexo!”, que cantaba canciones extranjeras y participaba en marchas y firmaba solicitadas de derechos humanos.

“Quiero agradecer a la Comisión Provincial por la Memoria por los años de vida que llevan escarbando en este océano de basura, en estas memorias”, destacó la actriz.

“Lo que siento es contradictorio. Por un lado la alegría de estar con vida y seguir creyendo en los mismos principios de libertad; energúmenos que hacen esto habrá siempre, pero también somos muchos los seres libres”, dijo.

Por su parte, Alejandra Darín recibió también el legajo policial que se confeccionó sobre las actividades gremiales, y en el que se detalla, con la incorporación de volantes y afiches, las diversas marchas y movilizaciones encabezadas para pedir durante la última dictadura militar la aprobación de una ley de teatro, entre otros reclamos.

“Estoy orgullosa de mis compañeros perseguidos, secuestrados, desaparecidos, que son un ejemplo. Quiero contar que Ana María Picchio no pudo venir pero le pregunte qué quería que dijera en su nombre y me dijo que esto (por el legajo) también era ella, y me gustaría saber qué hubieran querido decir los 28 compañeros desaparecidos”, afirmó conmovida.

En tanto, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, recibió en representación de Ctera el legajo que la Policía realizó sobre las actividades docentes.

“La democracia está en riesgo en muchas cuestiones, todavía hay presos políticos y no es la democracia por la que pelearon nuestros compañeros”, indicó el dirigente de los maestros.