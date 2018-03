Zannini y D’Elía recuperaron la libertad y se sumaron a la marcha en Plaza de Mayo

La decisión de excarcelarlos se conoció durante la madrugada. Ambos cargaron fuerte contra el gobierno de Macri

Carlos Zannini y Luis D’Elía fueron liberados ayer tras una decisión judicial tomada a las 4 de la mañana, que les concedió la excarcelación en la causa que los investiga por presunto encubrimiento de los acusados iraníes de atentar contra la AMIA y, al salir del penal de Ezeiza, ambos culparon al Gobierno por sus detenciones.

A poco de recuperar la libertad ambos se sumaron a la marcha a Plaza de Mayo para recordar el golpe de Estado de 1976, en el que reiteraron sus críticas al gobierno.

El fallo por el que se los excarceló se firmó pasadas las 4 de la mañana de ayer

“Lo más preocupante es que no termina nada, porque no me han absuelto en una causa que han inventado y que tiene como único objetivo perjudicarla a Cristina. Esta libertad deja sin sustento el pedido de desafuero de Cristina Kirchner”, dijo Zannini, ex secretario legal y técnico del kirchnerismo, al dejar el penal, alrededor de las 9.

El ex candidato a vicepresidente del Frente para la Victoria en las elecciones de 2015 reprochó: “Estuve preso por voluntad de los que gobiernan y mandan, y por temor de algunos jueces”.

D’Elía -vestido con un sweater verde y pantalones claros- salió del penal de Ezeiza pasadas las 10.30 y también apuntó contra el Gobierno por sus 111 días tras las rejas.

“Por decisión de Mauricio Macri, fuimos presos políticos. Hay que seguir luchando para que en la Argentina no quede ni un solo preso político”, exclamó y agrego: “Macri nos metió presos, tenemos que ser centenares de argentinos marchando en las calles”.

D’Elía y Zannini fueron detenidos el 7 de diciembre por orden del juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa que investiga la denuncia del fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento de los sospechosos iraníes de haber volado la AMIA.

Ambos quedaron libres por una decisión dispuesta a través de dos fallos firmados pasadas las 4 por las juezas Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8. Las magistradas sostuvieron que no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, y que tanto Zannini como D’Elía están en condiciones de enfrentar el juicio oral en su contra en libertad.

El viernes lafiscal Gabriela Baigún había dictaminado en favor de la excarcelación de Zannini y D’Elía de cara al juicio oral que deberán enfrentar por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994.

Sobre el caso del líder piquetero, las magistradas señalaron, entre otros argumentos para liberarlo, que “siempre informó su real domicilio”; “permaneció a derecho”; “no registra declaraciones de rebeldía”; “el argumento vinculado a la obstrucción de producción de prueba carece de fundamentos en esta etapa”, y que “la circunstancia de que este caso tenga relevancia pública no permite, por sí, justificar la prisión preventiva del imputado”.

Razones similares a las que esgrimieron en el caso de D’Elía utilizaron López Iñíguez y Namer para la situación de Zannini.