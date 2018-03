Ahora la Justicia apunta a intervenir la obra social del gremio de Balcedo

| Publicado en Edición Impresa

La Justicia avanza contra el gremialista y empresario platense Marcelo Balcedo, que sigue detenido en Uruguay a la espera de la extradición a nuestro país. Ahora todos los cañones apuntan a la obra social del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) luego de haber detectado irregularidades en el pago de sueldos de los empleados. Por eso, según trascendió, sería inminente el pedido de intervención de Ostep (Trabajadores de la Educación Privada), acusada de “reclamos por defectuosa y/o inexistente prestación de servicios, reclamos por falta de pago a los efectores de salud y violación del derecho fundamental a la salud y a la vida”.

Los interventores habrían hallado inconsistencias importantes entre lo que depositó el gremio en las cuentas sueldo y lo que figuraba en la liquidación, de lo que se desprende que parte del salario de los trabajadores se habría pagado en negro, según consigna el diario La Nación en un informe publicado ayer en su sitio web y el cual asegura que esta mañana se llevaría a cabo la intervención. Incluso los sueldos ni siquiera alcanzarían a cubrir el salario mínimo, vital y móvil. También da cuenta de presuntos pagos sin facturar que superarían los 50 millones de pesos desde Soeme al Diario Hoy, medio del cual el propio Marcelo Balcedo era su director.

Según consigna el diario porteño, los interventores de Soeme estarían buscando regularizar la situación laboral de los trabajadores y aseguran que ya se blanquearon 40 empleados y que en los próximos días lo harán con otros 130.

Por otro lado, habría quedado al descubierto que los afiliados a la obra social no tendrían grandes beneficios pese a que les descontaban mensualmente una importante cantidad de dinero, y que empresas que no estaban vinculadas a Soeme, pese a que el sindicato tenía la facultad de hacerlo, otorgaban préstamos a tasas altísimas. Estas serían entidades financieras a manos de privados que por intermedio del gremio prestaban dinero a los trabajadores y así recaudaban las cuotas por intermedio de un código de descuento directo en el recibo de sueldo, y que además habrían sido cedidos sin los requisitos formales (aprobación de la asamblea y se efectuaban en una escribanía o sede bancaria). La maniobra consistía en ceder a una entidad un código de descuento y ésta entregaba préstamos obteniendo el cobro de forma directa del salario de los trabajadores. Es por ello que el gremio casi no sacaba rédito de los créditos que sacaban sus propios afiliados.

Asimismo se informó que se habría pedido la suspensión de “Soeme Préstamos”, como así también los pagos a estas mutuales, para comenzar una investigación ya que han intimado al sindicato para que libere los fondos involucrados bajo apercibimiento de embargo. Por otro lado habrían enviado cartas documento a todas las entidades para dejar sin efecto los códigos de descuento.

Y LA LISTA SIGUE

Además de las irregularidades ya descriptas, en el informe periodístico se asegura que hallaron el pago de alquileres donde el sindicato de Balcedo abonaba a dueños de propiedades que no eran con beneficio para el gremio sino para particulares.

Mientras que la Justicia también estaría investigando una administración fraudulenta en los campings de Punta Lara y Tortuguitas que posee Soeme, ya que la ganancia que habrían registrado en la última temporada sería de apenas $50 mil, cuando sospechan que deberían haber dejado mucho más dinero en las arcas del gremio.