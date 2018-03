Susto para Bonifacio y Guanini, que volcaron y la sacaron barata

El accidente ocurrió ayer al mediodía dentro del predio de Estancia Chica cuando los futbolistas se retiraban tras el primer entrenamiento de la semana. Los dos están fuera de peligro

| Publicado en Edición Impresa

Momentos de verdadera tensión se vivieron ayer al mediodía en Estancia Chica, a la salida del entrenamiento del plantel profesional de Gimnasia. La camioneta en la que viajaban los futbolistas, Ezequiel Bonifacio y Manuel Guanini, volcó en una de las calles internas del predio de Estancia Chica. Se puede decir que fue un accidente sin consecuencias graves, ya que ambos futbolistas están fuera de peligro, aunque fue un gran susto para los propios jugadores como así también para quienes aún estaban en el predio abastense y se estaban retirando.

Bonifacio, dueño de la camioneta Toyota Hilux color negra, y quien manejaba, solamente terminó con un golpe en una mano; mientras que Guanini fue trasladado a la Clínica Ipensa de nuestra Ciudad, donde quedó internado en observación solo por precaución y por un dolor en uno de sus hombros.

El doctor Pablo Del Compare, uno de los médicos del plantel profesional albiazul, estuvo en Ipensa, y al ser consultado por este medio, dijo sobre el defensor que: “Guanini tuvo un traumatismo de cráneo con una pequeña amnesia transitoria producto del golpe. No hay una lesión importante, está lucido, no tiene ningún trastorno. Solo dolor de cabeza y de hombro. No tuvo otra complicación”, afirmó llevando tranquilidad a familiares del futbolista y a algunos compañeros que al enterarse se dirigieron a la Clínica.

Más adelante, Del Compare, contó, “se le hizo una tomografía, una resonancia magnética y estudios radiológicos. Allí se comprobó que no hay ninguna lesión. Igualmente, quedó internado en observación hasta mañana (por hoy) como lo marca el protocolo médico en estos casos”, sentenció.

En consecuencia, el zaguero central sería dado de alta en la presente jornada, aunque en principio ya quedó descartado para el encuentro del próximo sábado por la tarde ante Argentinos Juniors, ya que deberá hacer reposo algunas horas más.

Por el lado del lateral-volante, hoy entrenará y no tendría ningún inconveniente en ser de la partida frente al Bicho.

El vuelco, dentro de Estancia

Los jugadores comenzaban a retirarse tras la práctica matutina y luego de almorzar en la Casona. Bonifacio junto a Guanini partieron por una de las calles internas del predio pasando por el costado del Autódromo, rumbo a la Ruta 36 donde existe una salida.

Los futbolistas iban solos por dicho camino, pero en un determinado momento Boni perdió el control de la camioneta en el camino de ripio, el vehículo golpeó contra un árbol que estaba caído en un costado, y allí es donde la camioneta se termina dando vuelta.

Instantes después fue Darío Ortíz quien al pasar por el lugar y ver la situación, fue rápidamente hasta el Campus “Carlos Timoteo Griguol” donde le avisó a Facundo Sava de lo sucedido. El técnico albiazul junto a sus ayudantes de campo, Darío Aurellio y Hernán López, se trasladaron al lugar del accidente sin perder tiempo.

Mientras tanto, se llamó a la Policía y a una Ambulancia, que fue la que minutos más tarde trasladó finalmente a Guanini hasta Ipensa.

No hubo necesidad de trasladar a Bonifacio, ya que luego de ser revisado y al constatarse que estaba bien, se quedó en el predio.

Con el correr de los minutos la noticia comenzó a correr, y es así que integrantes del plantel y quienes trabajan a diario en Abasto, se hicieron presentes en el lugar, como así también en la Clínica.

Pasado el rato y al saber que ambos estaban fuera de peligro volvió la calma en el campamento Tripero.