Obra pública: CFK "va a estar en el banquillo de los acusados", dice el Gobierno

Así lo aseguró el subsecretario de Interior, Juan Carlos Morán

El subsecretario de Interior, Juan Carlos Morán, afirmó que la ex presidenta Cristina Kirchner "va a estar en el banquillo de los acusados" en la causa en la que está procesada por direccionar obra pública nacional a favor del empresario Lázaro Báez, en Santa Cruz, que el juez federal Julián Ercolini envió ayer a juicio oral.

Morán, quien presentó junto a la diputada Elisa Carrió en 2008 en la denominada "causa madre" -varias denuncias que luego fueron desmembradas en causas distintas- dijo que Ercolini "se tomó casi nueve años y medio para terminar la etapa de instrucción".

Agregó que "esta sentencia de elevación a juicio es inapelable; por tanto, automáticamente queda luego definido cuál es el tribunal, que pondrá fecha al juicio oral, y significa que Cristina (Kirchner) va a estar en el banquillo de los acusados", afirmó.

En declaraciones al programa "Unas cuantas verdades" de Radio Cultura, Morán estimó: "Entramos en un proceso que debería ser de mayor celeridad y que a su vez puede tomar en una causa el concurso real de distintos delitos", que en su momento formaron parte de dicha "causa madre".

Explicó, "a título personal" -aclaró, por haber sido uno de los denunciantes- que si los distintos delitos se tratarán por separado, las penas serían menores, como incumplimiento de deberes de funcionario público o defraudación a la administración pública.

En tanto que "si se comprueba que hubo una organización para delinquir, delitos de defraudación, de estafa, pero que a su vez hubo cohecho, o sea retornos, vueltos que volvían al patrimonio del propio matrimonio presidencial (Néstor y Cristina Kirchner), seguramente las penas son muy altas y no son excarcelables".

Sostuvo que "lamentablemente la causa (que presentó con Carrió) se desguazó: por un lado las obras viales con sobreprecio, por otro los subsidios ferroviarios de Ricardo Jaime, por otro lado la embajada paralela de (Claudio) Uberti con el fideicomiso con Venezuela", entre otras nueve causas.

Y señaló que Carrió planteó desde el comienzo "la matriz de corrupción y el kirchnerato en términos de organización para delinquir, y es lo que hoy el fiscal (Gerardo) Pollicita y el juez Ercolini justifican y por ello lo elevan a juicio".

Señaló que pueden confluir varias causas en ésta porque más allá de "un delito puntual, es una forma de delinquir, lo que sería un formato, una banda creada en 2003 con Austral Construcciones, que es una empresa que se creó días antes de que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia, con un grupo de amigos que venían del poder de Santa Cruz de hace 20 años, como Julio de Vido y Ricardo Jaime".

La senadora Cristina Kirchner será juzgada en esta investigación junto a los detenidos Julio De Vido (ex ministro de Planificación y aún diputado nacional), el ex secretario de Obras Públicas José López; el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y Báez, según la resolución del juez. También irán a juicio el ex subsecretario de Obra Pública Abel Fatala y el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros.

En la causa elevada a juicio oral se investigó la firma de 52 contratos por un valor actualizado de 46.000 millones de pesos.