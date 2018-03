Estatales bonaerenses marcharon para pedir “paritarias sin techo”

| Publicado en Edición Impresa

Estatales bonaerenses marcharon ayer al edificio de la Gobernación para reclamar por la reapertura de las paritarias, en el marco de la segunda jornada de paro que lleva adelante la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) con la adhesión de los médicos de Cicop y de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

“Esperamos que el Gobierno reflexione, es la gobernadora (María Eugenia Vidal) la que debería responder y convocarnos al diálogo en serio. Eso sí, sería una sorpresa grata, porque hasta ahora el camino que ha elegido es el de descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables”, dijo el secretario General de ATE, Oscar De Isasi a la prensa en el marco de la manifestación.

Acompañado por los secretarios generales de Cicop y de la AJB, Fernando Corsiglia y Pablo Abramovich, sostuvo: “Tenemos voluntad de diálogo, pero ese diálogo tiene que traer soluciones porque si no volveremos a ganar las calles. El Gobierno, como sucede con los docentes, no convoca a discutir, convoca a decir lo que va a hacer. Hubo tres reuniones paritarias docentes y no modificó en nada la propuesta salarial”.

Los trabajadores enrolados en el régimen de la ley 10.430 y el resto de los estatales siguen con expectativa la pulseada salarial entre el gobierno de María Eugenia Vidal y los sindicatos docentes, en la que el Ejecutivo están plantado en una oferta de incremento del 15% en tres tramos.