El Banco Central ahora se corrió y el dólar pegó otro salto: $20,61

La demanda creció y el billete estadounidense sumó, para el público, 9 centavos más, sin registrarse compras oficiales

| Publicado en Edición Impresa

El dólar subió ayer nueve centavos en la plaza minorista y cerró en $20,61, mientras el mayorista saltó trece centavos y finalizó en $20,34, en ambos casos con nuevos precios máximos y sin que los operadores advirtieran intervención del Banco Central.

Estos nuevos registros récord se dieron un día después de que la autoridad monetaria participara en el mercado de cambios con la venta de U$S30 millones y frenara el avance del lunes, fijando un techo de $20,60.

Sin embargo, ayer el precio promedio superó ese número y los operadores de cambio no registraron operaciones de la entidad oficial. Entonces, el dólar subió en línea con lo que había pretendido avanzar el lunes antes de la intervención del Central.

“La suba demuestra que los bancos, empresas e inversores aún no habían satisfecho sus necesidades de coberturas”, sugirió Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.

“Los operadores estuvieron con órdenes genuinas de compra. Al principio de la rueda hubo un paréntesis, por si se confirmaba la debilidad mostrada el lunes, pero a media mañana se intensificó la demanda y el dólar comenzó a escalar posiciones hasta el final del mercado”, explicó Izzo,

Así el dólar para el público terminó ayer en un promedio de $ 20,07 para la venta y de $ 20,61 para la compra, según informó en su página web el Banco Central.

La brecha entre los valores de compra y de venta se extendió ayer a los 60 centavos en algunas entidades. Fue el caso de los bancos Santander y Macro que informaron un precio de compra de $20 (es decir por el valor al que cambiaron esas entidades el dólar que llevó un cliente) y un precio de venta de $20,60, (lo que debió pagar un cliente por cada dólar que quiera comprar en esas entidades).

El precio más alto registrado en la plaza fue de $ 20,15 y $ 20,70 para las operaciones de compra y de venta respectivamente en el HSBC. En el Banco Nación el dólar subió 15 centavos y cerró en $ 20,10 y $ 20,60 para la compra y la venta respectivamente.

En el mercado informal el denominado dólar blue, subió 5 centavos y finalizó en $20,15 para la compra y $20,55 para la venta, promedio.

En el mercado mayorista, donde operan los grandes inversores institucionales, la divisa concluyó en $20,24 para al compra y $20,34 para la venta, 13 centavos más que el lunes. “La demanda de divisas estuvo otra vez muy activa y, sin la presencia del Banco Central, impulsó una recuperación importante del tipo de cambio”, indicó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio y recordó que ayer “el dólar mayorista alcanzó su nivel más alto desde el 2001/2002 (fecha de la salida de la convertibilidad) sin que forzara otra nueva intervención oficial”.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 752,9 millones, un 25% más que anteayer, y en el de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se hicieron US$ 5,5 millones. En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron U$S 570 millones, de los cuales más del 30 % se operó para fin de mes a $20,64.