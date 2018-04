Zona Roja: denuncian que cada vez hay más chicos y mujeres vendiendo droga

Tras sucesivas detenciones de travestis extranjeras, la Asamblea Vecinal de El Mondongo advirtió que crece la explotación de menores. La Justicia está al tanto del fenómeno, por los resultados de operativos recientes

Por JOSÉ GLORIOSO

jglorioso@eldia.com

Una usina de delitos. Así definió en estos días a la Zona Roja de La Plata un vecino del área que, junto a otros frentistas, viene peleando contra la venta de drogas y trata de personas, clave de desbordes y peligros al sudeste del casco urbano. La definición se da en el contexto de una nueva denuncia de la Asamblea Vecinal del barrio El Mondongo que coincide con una sospecha en el ámbito de la Justicia, como es la utilización de menores de edad en la prostitución callejera y el narcomenudeo.

Se trata de un motor que no para y tiene anticuerpos. En los relevamientos informales que se realizan en la Asamblea, detectaron la disminución de la presencia transgénero en las calles, un fenómeno que se asocia directamente con el refuerzo de los operativos que encaró la Justicia, en particular la ayudantía fiscal especializada en investigaciones sobre infracciones a la ley 23.737 que pena la tenencia y comercialización de estupefacientes.

Daniel Domínguez, uno de los referentes de la Asamblea, detalló que “en los últimos 10 meses hubo varios arrestos por temas de drogas y el número total de travestis se redujo. No considerablemente, pero se redujo. Al principio en el barrio teníamos trabajando aproximadamente entre 100 y 120 travestis en diversas esquinas de la zona que se podría delimitar en diagonal 73, de 120 a 7; la avenida 1, de 55 a 72, calle 2 de 66 a 72 y calle 3 de 66 a 72”, indicó Domínguez.

En estos días, la actividad persiste con un número inferior de oferentes. Al menos en la modalidad que venía fuerte: “En este momento, en la misma zona, hay alrededor de 70 travestis. La venta de droga sigue”, apuntó el referente. La recurrencia de las detenciones estaría determinando algunas modificaciones en la modalidad delictiva. “La venta de droga sigue y hay menores que se ofrecen en la calle, a la prostitución”, denunció el representante de la Asamblea Vecinal.

UN COMBO PELIGROSO

El cuadro sobre el que advierten desde El Mondongo coincide con una sospecha en el ámbito de la Justicia platense, afirmada en uno de los últimos procedimientos en la Zona Roja. “El resultado indica algo sobre lo que hay que empezar a prestar atención. Todavía no se puede sacar una conclusión pero la aparición de una menor y una mujer mayor en este contexto quizás indiquen una nueva modalidad, más preocupante en el caso de adolescentes que pueden estar sometidas a la prostitución y el narcomenudeo”, apuntó una fuente vinculada a las investigaciones en el área.

A fines de marzo, policías de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado secuestraron 91 gramos de cocaína, fraccionados en 71 envoltorios. Fueron aprehendidas 7 personas, pero 5 -compradores de esa sustancia- fueron liberados. Una mujer quedó detenida y una menor de 17 años quedó bajo custodia del área de minoridad de la Provincia.

Sería esa una foto de la película de todas las tardes y noches, donde las travestis y últimamente varias mujeres, tanto mayores como menores de edad, estarían bajo control de una banda que tendría como primera finalidad el narcomenudeo, pero a la vez incurriría en delitos de trata de menores para el ejercicio de la prostitución.

Domínguez dijo que representantes de la Asamblea ya expusieron estas situaciones ante “autoridades de la Policía, de la Policía Federal, del área de Menores y la Justicia”. La tarea de ese espacio vecinal es persistente en los últimos años. “Tenemos entre 20 y 25 denuncias hechas ante la fiscalía que investiga la venta de drogas”, dijo.

“No es solo prostitución. Venden droga también. Cambian la forma de vender, que ya no es solo con travestis. Ahora hay mujeres y chicas menores.”, insistió Domínguez y añadió que “están usando a pibas que son de este Barrio y hasta hace unos años estaban en el Jardín de Infantes o la escuela Primaria 45, por ejemplo”. No obstante los números en baja, la presencia trans se mantiene: “Hay más travestis venezolanas, por ejemplo. Otra de las novedades es que no solo viven en el barrio como ocurría antes. Ahora están en Tolosa o Los Hornos, por ejemplo”.

La percepción en la Asamblea coincide con los últimos datos de la investigación judicial por narcomenudeo en la Zona Roja. En la madrugada del miércoles, se desarrolló un operativo con allanamientos en dos viviendas situadas en Barrio Hipódromo y Gonnet en los que se secuestraron un poco más de 1.400 dosis de cocaína. En este último caso, es el domicilio de una trans identificada como “Kassandra”, a quien se acusa de liderar una banda dedicada a la venta de estupefacientes que tendría como eje la esquina de 1 y 61. Las tareas de investigación por la que también se produjo la detención de un hombre de 43 años, se desarrollaban desde el mes de diciembre, informó la Policía.

El avance determinante se obtuvo a través de la obtención de pruebas de la operatoria de venta, en la calle. Concretamente, se logró material fílmico y fotografías que mostraban el pasamanos.

Los vecinos siguen de cerca los movimientos en la Zona y también describen un cambio en la tradicional operatoria de la compra venta de la cocaína en la calle. “Antes la venta de droga era un pasamanos por la ventanilla de un auto. Ahora, quien vende se sube y la venta se hace dentro del vehículo, mientras dan una vuelta a la manzana o se produce un giro en la esquina”, se indicó desde la Asamblea. Todo ocurre entre las cinco de la tarde y las tres de la mañana, siempre con una coreografía y vestuario que remiten a la prostitución.

Otros cambios: las travestis ya no viven en el barrio y los pasamanos son en movimiento

En el entramado que se denuncia, también aparecen menores de edad asociados a otro de los fenómenos que preocupa en la Ciudad, como es el de los ataques vandálicos y robos a comercios del microcentro. Desde la Asamblea de El Mondongo, indicaron que “algunos de los chicos que se puede encontrar revisando baldosas en las veredas de esta zona (una modalidad habitual de ocultamiento de la cocaína fraccionada para la venta) son los mismos que andan por el Centro”, indicó Domínguez. Los asambleístas vienen pidiendo acción judicial y también mejoras en la infraestructura barrial. “Plaza Matheu ahora tiene una caseta de seguridad y se mejoró la iluminación, pero a las 2 o tres de la mañana ahí se sigue consumiendo y vendiendo droga. Venimos pidiendo más cámaras desde hace años. Ahora se sumó alguna, pero no graban. Entonces, si alguien no está viendo no sirve”, dijo Domínguez. El vecino apuntó también que “se está modificando la iluminación en diagonal 73, hay trabajos de despunte y se ve un poco más de patrullaje”.

Los asambleístas vienen reclamando por la erradicación de la Zona Roja y a la vez la intensificación de medidas de seguridad que permitan controlar los robos que, según informaron, siguen afectando el área de El Mondongo, en particular a a los jóvenes universitarios que se mueven a diario como peatones. Los referentes del nucleamiento visitan despachos de fiscales y jefes policiales con sus planteos.

Durante 2017, investigaciones que toman como referencia la Zona Roja generaron más de medio centenar de procedimientos en los que se unieron la Policía Local, la comisaría novena y Justicia Provincial con la ayudantía fiscal especializada en tráfico de estupefacientes.

Según la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad, la tarea, en medio de la presión de los vecinos, dejó un saldo de 70 personas detenidas a las que se acusa de vender drogas, cocaína en la gran mayoría de los casos. En esos procedimientos se decomisaron decenas de bolsitas y envoltorios que, en total, sumaron 1,063 kilogramo de esa sustancia.

En presentaciones similares, usualmente dedicadas a la venta callejera o narcomenudeo, también se secuestró en total de medio kilo de marihuana.