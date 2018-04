Ex director de la CIA dijo que la presidencia de Trump es una "kakistocracia"

John Brennan, quien fue director de la CIA entre 2013 y 2017, escribió en Twitter el pasado viernes que la presidencia de Donald Trump es una "kakistocracia", lo que causó gran revuelo acerca del término utilizado.

El raro término significa "gobierno de los peores", y la búsqueda de la palabra aumentó un 13.700% desde entonces, según datos de la CNN.

La palabra proviene del griego "kakistos", que significa "lo peor". Una rara denominación cuya evidencia más temprana data de 1644, cuando Paul Gosnold llamó "kakistocracia" a la monarquía inglesa.

"Tu kakistocracia está colapsando después de su lamentable viaje. Como la nación más grande que la historia ha conocido, tenemos la oportunidad de resurgir de esta pesadilla más fuertes y más comprometidos a asegurar una vida mejor para todos los estadounidenses, inclusive aquellos que tan trágicamente engañaste", escribió Brennan en un Twitter directamente dirigido a Trump.

Your kakistocracy is collapsing after its lamentable journey. As the greatest Nation history has known, we have the opportunity to emerge from this nightmare stronger & more committed to ensuring a better life for all Americans, including those you have so tragically deceived. https://t.co/eC6LATH2Gd — John O. Brennan (@JohnBrennan) 13 de abril de 2018

El motivo de Brennan apunta directamente contra los ataques de Trump al ex director del FBI James Comey, quien fue despedido de su cargo recientemente.

Trump había acusado a Comey de "mentiroso" y de filtrar información clasificada a pesar de encontrarse bajo juramento. "Es una débil e indigna de confianza bola de limo que fue, como el tiempo demostró, un pésimo director del FBI", había publicado con dureza. "¡Fue un gran honor para mí despedir a James Comey!", había agregado.

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de abril de 2018

....untruthful slime ball who was, as time has proven, a terrible Director of the FBI. His handling of the Crooked Hillary Clinton case, and the events surrounding it, will go down as one of the worst “botch jobs” of history. It was my great honor to fire James Comey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de abril de 2018

El mes pasado, Brennan también había apuntado contra Trump al decir que le "tenía miedo" a Vladimir Putin, ya que los rusos podrían tener información comprometida sobre el actual presidente de los Estados Unidos.

Mientras tanto, James Comey se encuentra a punto de publicar un libro en el que realiza un repaso de varios actos fraudulentos de Trump, que incluyen la presunta obstrucción a la Justicia para tratar de frenar una investigación del FBI sobre un miembro de su personal en 2017.