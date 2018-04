| Publicado en Edición Impresa

El presidente Mauricio Macri aseguró ayer en Tucumán, donde encabezó un acto para relanzar la exportación de limones a Estados Unidos tras 17 años, que “sin energía, nada de esto funciona” y la “tenemos que cuidar y valorar”, y dijo sobre las tarifas: “No soy mago, me encantaría porque la verdad es que tengo admiración por los magos, pero no me sale eso. Y tampoco soy estafador”.