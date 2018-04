Vidal habló de la inflación, de Macri, su posible reelección y cruzó fuerte a Magario

La gobernadora bonaerense aseguró que "llegará a cerca de un dígito al final del mandato" de Macri. No quiso hablar de candidaturas y cuestionó a la intendenta de La Matanza por "politizar" el asesinato del colectivero Leandro Alcaraz

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó anoche que no tiene dudas que la inflación "va a ir bajando y llegará a cerca de un dígito al final del mandato" del presidente Mauricio Macri, en 2019.

En declaraciones a al prensa, afirmó: "Confío en el equipo económico" y agregó que esa confianza "está basada en hechos: transcurriendo el tercer año del mandato (de Mauricio Macri) la Argentina tiene más trabajo, con un INDEC al que creemos, con menos pobreza y la inflación va bajando".

Advirtió que "los países con inflación tardaron cinco, ocho años en bajarla; nosotros nos propusimos hacerlo en cuatro, poniendo la verdad de las tarifas sobre la mesa" pero además, dijo, "sostenemos las tarifas sociales" de los servicios públicos.

Por otra parte dijo que no piensa en candidaturas, pues este año, que no es electoral, "toda mi energía está puesta en la tarea del día" y señaló: "va a haber tiempo para definir candidaturas".

Sostuvo además que en Cambiemos no se piensa "en relación al adversario, sino a hacer las cosas mejor". "Somos Cambiemos: de Macri para abajo hemos dicho que éste es un equipo, que se vota a Cambiemos que es más que Macri, Carrió.

Cambiemos es un sentimiento en la gente, de cambiar de verdad. Si la gente está convencida va a haber un segundo mandato (de Macri), que sería lo mejor porque tiene tarea que cumplir" y agregó: "Cambiemos no es un proyecto personalista".

Sobre el asesinato de un chofer de colectivo en la localidad bonaerense de La Matanza, la gobernadora dijo que no responderá a la intendente Verónica Magario, "porque mientras alguien murió, no se puede politizar un hecho como éste" y agregó: "éste no puede ser un problema político".

Señaló que no se corrió del problema de la inseguridad que planteó este caso sino que, por el contrario, se reunió con los empresarios del transporte, también con los gremialistas del sector, gestionó el otorgamiento de créditos en el Banco Provincia para que puedan instalar cámaras en los micros, a la tasa más baja y con un año de gracia. "No tenía que estar dando conferencias de prensa ni sacándome fotos con las víctimas", acotó.

Sobre el aumento de tarifas Vidal reconoció que los ciudadanos han hecho "un sacrificio enorme en estos tres años que tanto el Presidente, todos valoramos enormemente. No hay nadie que no me diga: ' Yo se que lo que pagaba era muy poco, no reflejaba lo que consumía" e incluso hay comerciantes (puso el ejemplo de una heladería en Lanús), reconoció que en el verano pasado hubo menos cortes" y subrayó que "el esfuerzo de los impuestos se ve en obras".

Por otra parte dijo que "nunca subestimo a ningún adversario" al ser consultada sobre la ex presidenta Cristina Kirchner, recordó que en la última elección demostró que "tiene gente que la elige", y agregó que es "muy autoritario que no haya expresiones diferentes. Eso enriquece", opinó.

De Elisa Carrió dijo que sus opiniones críticas en relación al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti "expresan su opinión personal" pero puso de relieve que Carrió "es un valor dentro de Cambiemos porque puede pensar distinto, es frontalmente honesta, dice siempre lo que piensa; eso tiene valor en política, sobre todo para el Presidente".

Además, agregó, "es un valor para la sociedad. Ha puesto el cuerpo, en soledad, cuando nadie lo ponía, contra las mafias. Algún día se la reconocerá. La valoro enormemente, me ha acompañado mucho y le estoy agradecida", acotó.

Vidal, por otra parte, respondió que "este no es un gobierno de empresarios. Es tan fácil instalar esto: Mauricio Macri es más el ex presidente de Boca, lo define más que haber trabajado en la empresa de su padre, por la forma en como toma decisiones; es mas el ex jefe de Gobierno de la ciudad que un empresario".

Tampoco son empresarios, agregó, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ni la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, entre otros funcionarios que mencionó.

En tanto sobre el ex gobernador Daniel Scioli dijo que tiene "muchas causas. Hicimos denuncias", y mencionó las áreas de Trabajo, Desarrollo Social, aguas de la Provincia y Lotería. "Hasta donde llegaba la corrupción y si lo involucra lo tiene que definir la Justicia. Las causas avanzan, no tengo un elemento concluyente, no se si robó, sí encontramos situaciones de corrupción", advirtió.