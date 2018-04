Caputo va al Congreso para informar sobre la deuda pública y las offshore

La oposición quiere que el ministro de Finanzas brinde explicaciones sobre sus supuestos vínculos con sociedades en paraísos fiscales

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, se presentará por primera vez en el Congreso este miércoles, cuando informará sobre la deuda pública y sus supuestos vínculos con sociedades en paraísos fiscales.

Esos temas serán los ejes de su vista a la comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda.

La interpelación a Caputo había sido reclamada por diputados opositores durante el último informe del jefe Gabinete, Marcos Peña en la Cámara de Diputados, a mediados de marzo pasado, ocasión en la que el funcionario se comprometió a que el ministro acuda a la Bicameral.

El ministro de Finanzas dará un informe sobre el estado de la deuda pública y responderá a los cuestionamientos por su presunta participación en empresas offshore antes de ser designado funcionario.

Durante la reunión de la Bicameral, que se constituyó sólo hace dos semanas, el bloque oficialista de Cambiemos acordó con la oposición citar al ministro para el 4 de abril y los senadores del oficialismo habían mencionado que el funcionario tenía "especial interés" en informar a los legisladores.

En ese encuentro de la comisión, se eligió al senador del interbloque Argentina Federal, José Mayans, como presidente, y al diputado nacional de Cambiemos Eduardo Amadeo, como vicepresidente del cuerpo. Los secretarios de la comisión serán el diputado Axel Kicillof y el senador Ernesto Martínez, del oficialismo.

Al asumir como funcionario, Caputo omitió declarar que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar fondos en paraísos fiscales. Pero el equipo argentino de Paradise Papers reveló que fue "fundador", "dueño indirecto" y "accionista indirecto" de la gerenciadora Noctua y titular de las acciones de otra sociedad en las Islas Caimán.

La semana pasada, en Mendoza, Caputo aseguró, durante una cumbre del BID, que no tiene "nada que ocultar", al ser consultado sobre los cuestionamientos por su presunta participación en empresas offshore antes de ser funcionario. "Estoy muy tranquilo. Siempre me he presentado en la Justicia ante cada denuncia que se ha hecho, desde el día uno. No tengo nada que ocultar, ni mucho menos", destacó Caputo.

Esta visita de Caputo será la primera que hará para informar sobre los niveles de endeudamiento, así como las comisiones y seguros que se pagaron".