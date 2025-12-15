Sturzenegger insiste en que “la batalla es cultural”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó ayer que el proceso de desregulación que impulsa el Gobierno apunta a un cambio cultural profundo y no solo a la eliminación de normas, y sostuvo que la transformación del Estado representa “una reconstrucción moral”.

Sturzenegger planteó que durante décadas la Argentina quedó atrapada en un entramado normativo excesivo que no promovía el desarrollo, sino que “parecía diseñado no para ayudar, sino para vigilar, frenar y domesticar la energía creativa del país”.

El funcionario explicó que el país enfrentó dos batallas simultáneas: una normativa y otra cultural.

“La verdadera batalla no es normativa, es cultural”, afirmó, al tiempo que agregó que ningún cambio estructural puede sostenerse en el tiempo sin una transformación en la forma de pensar de la sociedad.

“Desregular no fue remover controles caprichosamente. Fue sacarle el lastre a un país que había olvidado cómo correr”, expresó Sturzenegger y describió un sistema que naturalizó “lo absurdo: pedir permiso para pedir permiso”.