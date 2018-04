Roger Waters agregó una fecha para su visita a La Plata

Con las entradas agotadas para el show que el ex bajista de Pink Floyd dará en el Estadio Único el 6 de noviembre, hoy se confirmó oficialmente que tres días después, el 9 del mismo mes, habrá una segunda función.

Las entradas para la nueva fecha ya se encuentran a la venta en Ticketek. Una gran noticia para quienes llegaron tarde a adquirir su pase para el Us + Them Tour.

Con este regreso a la Argentina, el artista volverá a pisar el país donde logró su récord de presentaciones y recaudación con la gira 2010/2013 de The Wall, que a lo largo de nueve noches en el estadio de River Plate convocó a casi 450.000 personas y facturó unos 38 millones de dólares.

En el repertorio para este regreso, Waters incluirá sus trabajos más populares con canciones de los mejores álbumes de Pink Floyd, como “Wish You Were Here”, “The Wall”, “Animals”, “Dark Side of The Moon”, junto con temas de su nuevo álbum, “Is This the Life We Really Want?”.

La nómina de músicos reúne a Waters (voz, acústica, bajo) y Godrich (arreglos, mezclas de sonidos, teclados, guitarra), con Gus Seyffert (bajo, guitarra, teclados), Jonathan Wilson (guitarra, teclados), Joey Waronker (batería), Roger Manning (teclados), Lee Pardini (teclados) y Lucius (voces).