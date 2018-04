Boca buscará ante Newell´s acercarse al título y River va por el sexto triunfo al hilo

El líder, con el regreso de Tevez y la presencia de Pavón, quiere olvidar las últimas derrotas y volver a festejar en la Bombonera

Boca, líder de la Superliga aunque ya no con tanta ventaja sobre sus perseguidores luego de haber sufrido dos derrotas consecutivas, recibe hoy a Newell’s, en el partido saliente que propone la 24º fecha de un torneo que ingresó en la recta final, cuando restan apenas 12 puntos en juego.

El encuentro se jugará a partir de las 20 en la cancha de Boca, será arbitrado por Juan Pablo Pompei y televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.

Boca tiene 50 puntos y luego de haber perdido sucesivamente con Defensa y Justicia (2-1) e Independiente (1-0) ya no mira a todos desde lejos, puesto que se acercaron los mendocinos de Godoy Cruz, San Lorenzo y en menor medida Independiente.

Newell’s, con apenas 24 puntos, se mostró muy irregular durante toda la temporada, así se extinguió el ciclo de un histórico del club como Juan Manuel Llop, quien le dejó el cargo de entrenador a Omar De Felippe, de buen comienzo ya que dirigió cinco partidos, de los cuales ganó tres, incluido el de la semana pasada ante Talleres de Córdoba (2-1), empató uno y perdió otro.

En Boca, el gran problema del entrenador Guillermo Barros Schelotto está relacionado con la gran cantidad de lesiones que afectaron al equipo, resintieron el funcionamiento y eso se tradujo en los resultados, además de que varios jugadores están en un nivel bajo y eso también conspiró para teñir el panorama que hace 15 días era diametralmente opuesto.

No tuvo por tres partidos a Carlos Tevez, el ídolo y referente, lesionado, y cuando lo recuperó perdió por idéntico motivo a los colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios, a Paolo Goltz y tiene entre algodones al cordobés Cristian Pavón, cuya presencia para hoy estuvo en duda.

RIVER, POR EL SEXTO ÉXITO AL HILO

River, que viene de conseguir su primer triunfo en la Copa Libertadores, buscará hoy su sexta victoria seguida en la Superliga cuando visite al ya descendido Arsenal. Los dos jugarán desde las 17:45 (televisará TNT Sports) en el estadio Julio Humberto Grondona, con el arbitraje de Fernando Espinoza.

El plantel que conduce Marcelo Gallardo regresó a Buenos Aires el viernes por la tarde luego del triunfo 1 a 0 ante Emelec, de Ecuador, por la tercera fecha del grupo 4 de la Copa Libertadores.

Y presentará un equipo alternativo ante Arsenal, ya que su prioridad es la ‘Copa’ y hace rato que el ‘Millo’ no tiene posibilidades en el campeonato local.

Hoy también van a jugar Tigre vs. Huracán (a las 11); Central vs. racing (a las 13:15) y Atlético Tucumán vs. Unión (15:30).