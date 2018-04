Charly Alberti y Zeta Bosio harían un show de Soda Stero, pero Benito no quiere

Fue en el marco de una entrevista por el espectáculo de Cirque du Soleil, para el que adaptaron su música

En diálogo con WaluTV, dos ex integrantes de la mítica banda Soda Stereo fueron consultados respecto a un reencuentro de la banda. Se trata de Charly Alberti y Zeta Bosio, quienes no dudaron en dar su parecer.

Alberti respondió: “Si a lo que te referís puntualmente es si vamos a tocar o a hacer algo, la realidad es: no… y sí. ¿Por qué? Porque nunca pensamos en que Soda Stereo siga. Ya lo decía Gustavo, si alguna vez falta alguno de los tres Soda Stereo no sigue porque Soda Stereo éramos los tres".

Y agregó: "Lo que sí pasó, es que el proceso del circo nos hizo repensar la situación de decir ‘che, ¿si tocamos una última vez?’ A lo cual nosotros realmente, por primera vez, lo empezamos a pensar como una posibilidad. ¿Hay planes? No, pero sí lo estamos hablando. Podría ser pero hoy te tengo que decir que no”.

El baterista finalmente dijo: "Decimos Benito (por Cerati como cantante), pero también yo digo Simón, porque Gustavo cantaba y tocaba la guitarra y como un gran guitarrista. El padre no lo va a decir, pero lo voy a decir yo: Simón, el hijo de Zeta, es un guitarrista que toca increíblemente bien. Entonces, si alguna vez hacemos algo, yo lo quiero tener a Simón también."

Benito Cerati, en tanto, expresó mediante su cuenta de Twitter: “¿No pensaron en quizás no hacer nada? Digo, dicen ahí mismo que Gustavo dijo que si no era los tres, no era”.