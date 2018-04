Críticas de la oposición bonaerense a Vidal por el anuncio de rebajas en tarifas

Los bloques del kirchnerismo y el massismo de la Legislatura bonaerense criticaron hoy los anuncios de la gobernadora María Eugenia Vidal sobre la eliminación de impuestos de las tarifas de servicios públicos y consideraron que la medida es "insuficiente". La presidenta de la bancada de senadores de Unidad Ciudadana-FpV, Teresa García, consideró en un comunicado como "insuficiente" el anuncio y dijo que "el impacto en las boletas será casi imperceptible".

Sostuvo que "las familias están sufriendo un verdadero castigo y este anuncio no cambia esa situación porque la proporción de la baja anunciada respecto de la suba de las tarifas que se viene aplicando desde 2016, es realmente ínfima". Respecto del proyecto de ley que la Gobernadora anunció que enviará a la Legislatura, García aseguró que acompañarán "las medidas que tiendan a hacer menos dura la situación de los bonaerenses", pero aseguró que "el verdadero problema son las tarifas impagables que definieron la Gobernadora y el Presidente".

Agregó que su bloque insistirá con los proyectos propios en la materia porque "buscan acercar soluciones reales a los bonaerenses". En tanto, el bloque de diputados de Unidad Ciudadana-FpV-PJ pidió hoy "una sesión especial urgente para tratar los proyectos que pueden resolver realmente el problema de los tarifazos".

Entre las iniciativas que el PJ busca tratar se encuentran las propuestas de retrotraer el precio de las tarifas al 1 de enero de 2017; conformar una comisión que defina el valor real que deben tener los aumentos; auditar a las distribuidoras de servicios públicos que definen los precios de las tarifas; y decretar la emergencia tarifaria.

"En plena crisis por los tarifazos impagables en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal anunció una baja de los impuestos provinciales que impactan de manera insignificante en los montos de las facturas de luz, gas y agua", expresaron en un comunicado. Y añadieron: "Repudiamos este tipo de anuncios amplificados por el coro de medios oficialistas que confunden y que son una mentira más de Vidal".

En esa línea se manifestó el diputado del Frente Renovador, Pablo Garate. "Es una medida que veníamos reclamando, pero lamentamos que se haya llevado adelante dos años después de haber presentado en la Legislatura un proyecto pidiendo la eliminación de los decretos que hoy se están eliminando", sostuvo. “De todas maneras consideramos que esto no resuelve el problema de fondo de las tarifas, porque siguen siendo elevadas, no incluye a las Pymes y sigue sin atender a la capacidad de pago de la gente”, apuntó.

El titular de la bancada massista de la Cámara baja, Rubén Eslaiman, destacó que “es bueno que la Gobernadora haya tomado las propuestas del massismo, pero es una lástima que no se use el ámbito de la Legislatura" para definir el tema. Para Eslaiman "ese es el lugar donde se debe corregir y modificar las leyes con todos los actores y no como pasó la semana pasada en donde Cambiemos no se sentó a debatir”, sostuvo sobre la sesión donde parte de la oposición buscó tratar el tema, pero no obtuvo quórum.