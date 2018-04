El canillita habría sido asesinado con su propia pistola, que llevaba por seguridad

Creen que se le cayó en el forcejeo con uno de los ladrones, presuntamente el menor que fue entregado por su tío. Buscan a dos más

Los investigadores del crimen del diariero y policía retirado Carlos Manduca creen que el trabajador fue asesinado de un tiro en la cabeza con su propia pistola, que llevaba consigo por seguridad y al parecer se le cayó cuando forcejeó con uno de los delincuentes que lo mataron en la localidad de Caseros.

En tanto, el adolescente de 17 años detenido antenoche tras ser entregado por su tío se negó a declarar ayer ante el fiscal del Fuero Penal Juvenil Marcelo Tonelli y, según explicó el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, “no sería el tirador”, aunque “sí uno de los participantes” del asalto.

Fuentes de la investigación indicaron que tras analizar en detalle el video donde quedó grabado el homicidio, se pudo determinar que el asaltante que ejecuta de un tiro en la frente a Manduca (49) cuando éste ya estaba caído en la calle no llevaba un arma, sino que levantó del piso una pistola.

Los pesquisas creen que sería la 9 milímetros que solía portar el policía federal retirado y que, por lo que se ve en el video, se le pudo haber caído durante su lucha con el primer asaltante que lo abordó.

“Sabemos por la declaración de familiares y otros testigos que Manduca se había comprado una pistola nueve milímetros para seguridad personal hace unos dos años y que siempre la llevaba consigo cuando iba a trabajar”, dijo una fuente judicial. El mismo informante aclaró que “esa pistola no apareció en ningún lado”, por lo que la sospecha es que es el arma homicida y que se la llevaron los delincuentes tras cometer el homicidio. Los peritos recolectaron en la escena del crimen una vaina servida de 9 milímetros y un proyectil intacto del mismo calibre.

Respecto del adolescente detenido antenoche, Lapargo afirmó en declaraciones públicas que “sí es partícipe” del hecho y que “la prueba que hay no es circunstancial ni por dichos de terceros, ni un chisme” sino que “hay elementos muy concretos que lo indican”.

Al ser consultado sobre si el detenido es quien mantiene una pelea cuerpo a cuerpo con Manduca antes de que un cómplice le dispare, el fiscal general dijo: “Aparentemente sí, lo que significaría que no es el tirador”. El funcionario judicial informó que además hay una persona mayor identificada en la causa como otro de los criminales, y que en otro video -no difundido- se la ve caminar junto al menor de edad hacia el lugar donde fue asaltado el diariero, aunque aún no fue detenida.

Sobre el adolescente, el fiscal general dijo que fue detenido luego de que un tío llamó a la comisaría de El Talar de Pacheco para alertar sobre la posibilidad de que éste haya participado del asesinato. “Anoche (por el jueves) se recibió un llamado en la comisaría de El Talar de Pacheco del tío del menor que había dicho que había hecho una macana en Tres de Febrero y lo presentó diciendo que era altamente probable que haya sido partícipe del crimen”, explicó.

Además, agregó que continúa la pesquisa para dar con los otros dos involucrados en el crimen.

Manduca fue asesinado cerca de las 5.30 del jueves de un tiro en la cabeza cuando fue asaltado en la esquina de Bartolomé Mitre y Zanella, en momentos en que cargaba su camioneta para realizar el reparto de diarios. Los delincuentes escaparon en el vehículo de la víctima, que más tarde apareció incendiado en “Fuerte Apache”.

detenidos por un crimen cercano

El homicidio de Manduca ocurrió pocas horas después y a unas 25 cuadras de donde había sido asesinado el dueño de un comercio de venta de productos de granja, Manuel Palacio (51), en momentos en que iba a guardar el auto.

Por este caso fueron detenidos anoche en Fuerte Apache dos ex empleados de la víctima, con quien tenían un viejo conflicto “que llegó a ser judicializado”, dijeron fuentes oficiales.

Les secuestraron una pistola calibre .380 que habrían usado para ejecutar a Palacio.