Schwartzman y la difícil misión de tener enfrente al mejor Nadal

El “Peque” viene de eliminar a otro español, Feliciano López. Hoy también juega Del Potro con el serbio Lajovic

Diego Schwartzman consiguió una gran triunfo ante el español Feliciano López que lo depositó en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid. Claro que el “Peque” no tendrá mucho tiempo para festejar, ya que hoy tendrá enfrente a la mejor versión de Rafael Nadal.

Schwartzman explicó que “para tener opciones” de eliminar a Nadal tendrá que “jugar a más del cien por cien”, que ayer dejó en el camino a Feliciano López 7-5, 2-6 y 6-2, en la cancha Arantxa Sánchez.

“Ha sido una muy buena victoria. Las dos ultimas semanas no había jugado mi mejor tenis y venir a Madrid, sentirme cómodo y estar en tercera ronda me pone muy cómodo”, dijo el argentino.

“No sé como se frena a Nadal. Tengo que entrar bien en el partido, intentar que no logre tener una gran diferencia y que no todo sea favorable a él. Trataré de disfrutar y jugar a más del cien por cien para tener opciones”, resaltó Schwartzman.

En los antecedentes previos, Nadal y Schwartzman se han enfrentado cuatro veces en el circuito profesional con todos triunfos para el español y número uno del ranking mundial; mientras hoy se medirán desde las 15 (hora argentina).

Rafa accedió a los octavos de final tras darle una verdadera “paliza” al francés Gael Monflis 6-3 y 6-1, en apenas una hora y 13 minutos. En el caso de ganar hoy, el mallorquín sumará su victoria número 21 consecutiva en polvo de ladrillo y a los 49 sets ganados al hilo todo un récord en esta superficie en la Era Abierta). Con lo que ganando al “Peque” en sets corridos estaría batiendo el récord de John McEnroe, aunque el magistral tenista estadounidense lo consiguió sobre otra superficie: carpeta.

Por su parte, el correntino Leonardo Mayer, quien se impuso en la primera ronda sobre el italiano Fabio Fognini, eliminó al español Fernando Verdasco por 6-2 y 6-1. En octavos, el “Yacaré” enfrentará al vencedor del encuentro que más tarde jugarán el alemán Alexander Zverev, segundo favorito al título del torneo, dejó en el camino al ruso Evgeny Donskoy al superarlo por 6-2 y 7-5.

En cambio, Federico Delbonis no pudo con el austriaco Dominic Thiem pese a jugar un buen partido cayó en tres sets: 6-4, 3-6 y 5-7.

En cuanto a Juan Martín Del Potro, que retornó al circuito anteayer luego de 40 días de descanso tras haber sido campeón en Acapulco e Indian Wells, y superó en la ronda inicial al bosnio Damir Dzumhur por un doble 6-3 y 6-3, se enfrentará hoy con el serbio Dusan Lajovic, quien eliminó del torneo al francés Richard Gasquet.

Del Potro no tiene antecedentes ante Lajovic y si lo supera por ese sector del cuadro podría tocarle al sudafricano Kevin Anderson o el español Roberto Bautista Agut (14).

El serbio Novak Djokovic admitió que algo no funciona ahora mismo en su tenis, después de sufrir un nuevo resbalón en la segunda ronda del torneo de Madrid.

El ex número uno, semifinalista hace un año en la arcilla española, cayó con el británico Kyle Edmun por 6-3, 2-6 y 6-3 y sumó otro capítulo para olvidar de su 2018.

Djokovic, que reapareció en enero tras seis meses alejado del circuito profesional por una lesión en el codo y desde entonces ha acumulado las mismas derrotas que victorias: seis, aunque lo más preocupante es que está muy lejos del nivel y la regularidad que le llevaron a ser el mejor del mundo.

“Esto no es el fin del mundo, llevo muchos años jugando este deporte y siempre me recuerdo que tengo que estar satisfecho con lo que he conseguido. Nadie me fuerza para que siga, lo hago porque yo quiero. Soy un afortunado y ahí es donde tengo la fuerza para seguir”, comentó el tenista serbio que ayer tras quedar eliminado del Masters de Madrid al perder frente al británico Kyle Edmund.

Rafa Nadal puede que batir el récord de sets ganados en forma consecutiva. Suma 48 al hilo