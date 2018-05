Al final, el presentismo para los estatales será de $ 6 mil y se pagará en tres cuotas

Se lo anunció el Gobierno a los gremios. Se abonará con los sueldos de mayo, agosto y noviembre. Definen la reglamentación

El plus por presentismo para los trabajadores estatales será de 6 mil pesos y se pagará en tres cuotas. Así lo confirmaron a los gremios funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal.

En la negociación paritaria que culminó con el aumento del 15 por ciento para todo 2018, la Provincia había propuesto a los sindicatos pagar un adicional de 3 mil pesos. Pero ese tramo de la conversación quedó abierta a raíz de que por el mismo concepto, el gobierno provincial había establecido en 6 mil pesos el presentismo para los docentes.

Los gremios estatales reclamaron el mismo tratamiento y en las últimas horas se confirmó que los empleados de la ley 10.430 recibirán idéntica cifra.

Ese plus se liquidará en tres tramos: mayo, agosto y noviembre. Como todavía no se reglamentó su alcance -es decir, qué tipo de inasistencias se tendrán en cuenta y cuáles no- con los sueldos de este mes la mayoría de los empleados terminará cobrando los 2 mil pesos de la primera etapa.

“Podemos estar filosóficamente en contra del presentismo pero por lo menos ahora será una mejora para los compañeros que ganan menos”, dijo el dirigente Jorge Baldovino, secretario gremial de Fegeppba.

“Queremos pelear para que aquél que falte una vez no pierda todo”, agregó. Ese aspecto será motivo de debate con los funcionarios del ministerio de Trabajo.

Los gremios estatales acordaron con el gobierno de Vidal un aumento del 15 por ciento en tres cuotas, la primera retroactiva a enero. Y se estableció que se reabrirá la negociación en caso de que en octubre ese porcentaje sea superado por la inflación.

Para entonces es altamente probable que los gremios y el Estado deban sentarse a discutir una corrección salarial ya que el Gobierno parece lejos de poder dominar a la inflación que en los primeros tres meses del año ya acumula un 6,8 por ciento. Para abril se espera un porcentaje no menor al 2 por ciento.

En tanto, en el marco del paro con marcha hacia el Congreso y la Casa de la Provincia que concretaron ayer, los trabajadores estatales nucleados en la CTA Autónoma exigieron el “fin del ajuste”, la reincorporación de los despedidos y aumentos salariales.

“Fruto de la lucha, los paros y las movilizaciones, y pese a que la Gobernadora en lugar de comenzar la gestión con pases a planta lo hizo con despidos, tenemos que celebrar que gracias a lo que hemos hecho hay 4 mil trabajadores en planta permanente en las escuelas y en los hospitales”, dijo durante el acto el titular de ATE Provincia, Oscar de Isasi.

En tanto, Marta Márquez, dirigente de Cicop, enfatizó que “es un orgullo que podamos caminar codo a codo los que defendemos las políticas públicas en salud, niñez, desarrollo social, educación, y lo hacemos en el marco de un paro nacional de estatales. Por eso exigimos la inmediata reincorporación de todos los despedidos”. Los médicos fueron convocados por la Provincia a discutir salarios.

MOVILIZACION

Por otra parte, los trabajadores del Astillero Río Santiago concretarán hoy una movilización a Casa de Gobierno en reclamo de la reactivación de la planta.

Ayer se llevó a cabo una asamblea donde resolvieron realizar la marcha. Además, reclamaron que no se produzcan despidos y que el gobierno provincial otorgue el financiamiento e inversión “que el Astillero necesita para desarrollarse”.

“No dejaremos pasar ningún despido ni tampoco avasallamientos de nuestro convenio”, advirtió el titular de ATE Ensenada, Francisco Banegas.