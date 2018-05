Denuncian que los chicos estudian entre ratas en la escuela de 7 y 32

Familiares de alumnos aseguran que no tienen respuesta de las autoridades y temen que los roedores puedan transmitir alguna enfermedad a los chicos. Protesta de un grupo de padres

La comunidad educativa de la Escuela Nº102 está en estado de alerta debido a una invasión de ratas que hay en el edificio y a la falta de respuestas a los requerimientos formulados a las autoridades para su intervención, por lo que esta mañana un grupo de padres decidió sacar el reclamo a la calle para llamar la atención y que el problema se visualice.

Varios los familiares de alumnos que concurren al establecimiento ubicado en 7 y 32 se comunicaron con el diario para transmitir la preocupación que existe no sólo entre los padres sino también en los docentes debido a la gran cantidad de roedores que deambulan principalmente en uno de los baños (el cual fue clausurado debió ser clausurado) y en la biblioteca, aunque también se los ve en otros sectores de las instalaciones.

De acuerdo a los testimonios, hace al menos un mes que vienen con este problema y cada día que pasa el temor crece ante la posibilidad que los animales puedan tener alguna enfermedad y transmitírselas a los chicos.

El agravante es que, según indicaron, la directora se encuentra realizando un curso de capacitación y no obtienen ninguna respuesta de parte de la inspectora.

Pese a lo preocupante de la situación, las clases no fueron suspendidas, pero algunos padres ya evalúan no enviar a sus hijos a clases hasta que no se lleve adelante una desratización en toda la escuela.