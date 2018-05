Una escuela de Gonnet se viene abajo y ya no saben qué más hacer

Se trata de la Escuela Secundaria Nº 83 de Gonnet, en la que se cayó parte del techo de una de las aulas

Los padres de la Escuela Secundaria Nº 83 de Gonnet ya no saben qué más hacer para que sus hijos puedan concurrir a clases sin poner en riesgo su integridad. Según denunciaron a eldia.com, el establecimiento ubicado en las calles 25 y 495 tuvo en los últimos días un episodio que de milagro no terminó en tragedia. Contaron que se cayó parte de un cielorraso y que no provocó lesiones en algún chico porque justo a esa hora había faltado el profesor y no se encontraban dentro del aula.

Natalia González, una madre que se comunicó con este medio, sostuvo que "entre las 13 y las 15 se cayó parte del techo y por suerte faltó un profesor y no había nadie en el aula. Así que si los chicos hubiesen tenido clases alguno hubiera salido lastimado. Además se pudieron quedar electrificado porque las paredes aún están húmedas de las lluvias". Las imágenes son elocuentes y muestran las deficiencias del edificio.

"Realmente ya no sabemos a dónde podemos dirigirnos porque tenemos al ex director que se jubiló y la única responsable es la directora de la primaria, que de buena onda está apoyando a los chicos, que los conoce de antes". Y agregó: "Eso no corresponde porque es directora de primaria. Incluso hasta quiere poner un salón para ellos".

Pero este hecho se suma a una larga lista de reclamos que arrastran desde hace varios años. En una reciente nota presentada a la Delegación de esa localidad, firmada por gran cantidad de padres de alumnos, expresan que la institución "sufre de falta de mantenimiento en su infraestructura por lo cual pedimos de manera inminente se resuelvan las filtraciones, goteras del techos, problemas de electrificación de paredes", además que garanticen las condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje para nuestros hijos". Asimismo expresan que "invitamos a toda la comunidad educativa, al inspector Marcelo Di Magio y a la Delegación de Gonnet a participar de estas acciones en defensa de nuestra escuela, para que se acaben las suspensiones de clases por problemas edilicios".