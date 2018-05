El entrenador del conjunto albirrojo aceptó que el empate no fue suficiente, aunque valoró la respuesta brindada en la altura

Cuzco, Perú

El empate que dejó con vida a Estudiantes en el Grupo clasificatorio F de la presente edición de la Copa Libertadores calmó los ánimos, entendiéndose por esto que la previa de la conferencia de prensa brindada por Lucas Bernardi no fue tan castigada por los rumores como ese contacto con el periodismo que había tenido el entrenador del conjunto albirrojo tras la caída frente a Santos, en Brasil.

“Necesitábamos ganar para estar tranquilos y no depender de otras cuestiones, pero no se dio”, explicó el director técnico que de inmediato aseguró que “más tranquilo que el resultado me dejó la actitud en el juego exhibida por el equipo”, refiriéndose obviamente al nivel alcanzado en oportunidad del empate en cero como visitante de Real Garcilaso, en Cuzco.

La segunda pregunta de la ronda estuvo dirigida al reemplazo de Juan Ferney Otero, el colombiano a quien por unanimidad se eligió como el jugador más valioso del partido, y curiosamente Bernardi no encontró el modo de despejar todos los interrogantes. Habló de “los condicionamientos de jugar la altura” y que a través de esta modificación imaginó que “el equipo encontraría los espacios que necesitaba para encontrar la jugada del gol”.

En esa dirección, repasó algunos movimientos de Otero dentro del campo de juego, que pudieron ser el punto de partida para réplicas de Garcilaso. Y concluyó el tema con la siguiente frase: “Los cambios siempre pueden ser analizados desde un montón de perspectivas”.

Reiteró que “ahora dependemos de otros resultados”, entre los cuales incluyó el correspondiente a Nacional-Santos disputado anoche, a segunda hora, en Uruguay, pero por encima de esa realidad Bernardi rescató virtudes de su equipo, al cual le destacó “el control y tenencia de la pelota”.

Dijo otra vez, y ante una nueva pregunta, que “el resultado no fue el que merecimos, pero el equipo está bien”, y se detuvo en lo referido a los “merecimientos”, algo en lo que “más allá del partido contra Santos, no hemos tenido suerte”.

Una y otra vez repitió que del empate en Cuzco, por sobre el punto cosechado rescató más la respuesta del equipo. “Se movió bien en la altura, porque defendió, manejó la pelota, le llegaron poquito y elaboró jugadas de ataque como para ganar”, sintetizó.

el adiós del chavo

Ni bien finalizado el partido, y tras la consideraciones lógicas referidas al juego, Leandro Desábato dejó abierta más que nunca la posibilidad de su retiro. “Sí, contra Nacional puede ser mi último partido”, resumió el experimentado marcador de Estudiantes.

Por diferentes circunstancias, el Chavo ha venido postergando la decisión de “colgar los botines”, y anoche en Cuzco, luego de un partido cuyo resultado hizo peligrar el pasaje a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, planteó seriamente la posibilidad del punto final.

El partido contra Nacional de Uruguay, en La Plata, último del Grupo F, podría significar el adiós del defensor que al final de cada una de las últimas temporadas evaluó la continuidad.

Antes, Desábato habló del partido contra Real Garcilaso, y la altura fue un tema que consideró determinante. “La altura tiene que ver en estos partidos, pero igual lo hicimos bien: sabíamos que íbamos a tener dos jugadas como para convertir por tiempo, y las tuvimos...”, resumió.

Más adelante, explicó que “ahora tenemos la ilusión del último partido, de local, y bueno, quedamos tranquilos porque hicimos todo lo que teníamos que hacer”.

Desábato consideró que “si había un ganador, ese equipo era Estudiantes”, y ensayó una comparación con el partido anterior por la Copa Libertadores, contra Santos, en Brasil: “En líneas generales, creo que en ese partido anterior fue algo parecido, aunque nos desacomodó el 1 a 0 de contragolpe en el final del primer tiempo”.

Por último, el defensor que luego debió someterse al control antidoping correspondiente, junto con Lucas Rodríguez, reiteró que “el equipo hizo todo lo que tenía que hacer”, aunque aceptó que eso “a veces no alcanza”.

Y tras esta respuesta, el Chavo se refirió al partido que viene contra Nacional de Uruguay, el cual podría significar su retiro. “Puede ser mi último partido”, dijo primero, y dando vueltas sobre la cuestión, segundos después corrigió destacando que “puede ser uno de mis últimos partidos”.

Estas declaraciones formuladas en caliente dieron paso a continuación a una serie de interpretaciones que, en todos los casos, coincidieron en que el adiós del Chavo al fútbol profesional está a la vista, y no pasaría del final de la presente temporada.

El propio Chavo, a última hora, bajó un cambio al decir que “es una posibilidad”.