Tomy Etcheverry pegó el “estirón” y ahora quiere apuntar alto en el tenis profesional

El platense, que llegó a semifinales en singles, ascendió 137 puestos en el ranking de la ATP y se ubica en la posición 895

Mientras que recorre la redacción para la sesión de fotos acapara la atención de todos. No es para menos el imponente 1,94 metros de altura no lo hace pasar desapercibido entre los escritorios, sillas y computadoras de la redacción. Además, Tomás Etcheverry (18 años) viene de tener su mejor semana en el tenis profesional, ya que además de llegar a semifinales en el torneo de Brasilia (Future F3) consiguió el primer título rentando al ganar el dobles junto al brasileño Seyboth Wild (ver aparte). Esta gran actuación le permitió al tenista platense ascender 137 puestos en el ranking de la ATP por lo que ya se ubica entre los mejores 800 del circuito y 27º entre los Sub 19 a nivel mundial.

“La verdad que no llegué a Brasilia con la máxima confianza, pero con el paso de los partidos fui ganando en seguridad en mi mismo. Creo que la altura (la capital de Brasil se encuentra 1.172 metros sobre el nivel del mar) favoreció a mi juego sobre el clay, que es una superficie mucho más rápida que el polvo de ladrillo. En singles, cometí un par de errores en la semifinal (cayó contra el brasileño Marcelo Zormann 7-5, 6-7 y 4-6), que no me permitieron accede al partido decisivo, pero también me sirvió de enseñanza, ya que si me equivoco en el circuito profesional lo termino pagando caro. Al margen de eso estaba perfecto en lo físico, porque pese a jugar casi tres horas, después respondí bien en el dobles donde terminé ganando la final”, confiesa Etcheverry admirador de Roger Federer y Novak Djokovic.

En la última parte de la temporada pasada, Tomy sufrió una fractura por estrés en la zona de la ingle lo que lo obligó a una extensa recuperación y estar alejado de las canchas. A pesar de esa circunstancia adversa, el platense -que ahora tiene como entrenador a Jerónimo Lanteri- no decayó y puso su mira en el futuro.

“No voy a negar que en algún momento de mi recuperación flaqueé, pero gracias a todo mi equipo de trabajo y a mi amigos pude salir adelante y volver en mi mejor forma algo que confirmé en el torneo de Brasilia. Claro que esto no me debe hacer dormir en los laureles. Tengo que seguir mejorando en todos los aspectos para ser un verdadero tenista profesional”, recalca Etcheverry que en la actualidad se encuentra radicado en la localidad de City Bell.

A pesar de ser un tenista profesional, la vida diaria de Tomy no es sencilla, ya que se levanta todos los días a las 5 de la mañana. Desayuna y parte hacia Buenos Aires para entrenar en Parque Norte junto al profe Martiniano Orazi (que durante mucho tiempo fue el preparador físico de Juan Martín Del Potro). Hace físico y tenis donde también es asesorado por Franco Squillari para regresar a su caso no antes de la 6 de tarde; aunque también hay un par de días a la semana que se dedica a la parte tenística junto a Jerónimo Lanteri, en las cancha de La Plata RC.

“Durante estos años me he perdido muchas cosas de un chico de mi edad. Cumpleaños de quince, salir a bailar e inclusive no fui al viaje de egresados con los compañeros de mi escuela; aunque cuando estoy por la ciudad trato de reunirme con mis amigos. Pero no me quejo. Yo elegí esto y se que hay que sacrificarse”, concluyó Etcheverry que hoy estará haciendo su debut en Villa María, Córdoba, en un torneo Future F2.